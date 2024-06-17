投83線邊坡整治 前往奧萬大森林遊樂區遊客注意交管

南投縣仁愛鄉鄉道投83線0K至4.6K17日起進行災修工程，採取雙向管制與定時放行。（資料照）

2024/06/17 17:05

〔記者佟振國／南投報導〕去年8、9月風災造成南投縣仁愛鄉鄉道投83線多處災害，縣府工務處持續進行邊坡整治，霧社0K至4.6K今（17）日施工採雙向管制，每小時放行1次；投83線25K（新武界隧道）即日起至7月12日也有混凝土路面施工，6月24日至7月12日更採全日24小時封閉，提醒前往奧萬大森林遊樂區遊客注意交管措施。

仁愛鄉投83線為往返大同村霧社、親愛村重要道路，也是通往奧萬大森林遊樂區必經道路，去年8月卡努風災重創導致沿線有多處災害，其中指標4.4K的崩塌災害最嚴重，縣府工務處從5月14日至6月15日進行管制施工，其他路段災修工程也持續進行。

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投83線0K至4.6K（霧社至萬大路段）災修工程17日起施工，上午9點前開放通行，10點起每整點放行1次10分鐘，中午12點至下午1點開放通行，下午5點後開放通行，週日則不施工。

至於投83線25K（新武界隧道口）接近法治村武界部落，17日至7月12日也有混凝土路面工程，施工管制分為2階段，第1階段17日至6月23日上午8點前及下午5點後開放通行，其餘時段雙向封閉，至於6月24日至7月12日則是全日24小時封閉，完全無法通行。

由於將進入暑假出遊旺季，林業保育署南投分署則是提醒要前往奧萬大森林遊樂區的遊客，須由投83線霧社端進出，行前也務必做好路況查詢，掌握交管時段，以免影響行程。

仁愛鄉鄉道投83線為往返奧萬大森林遊樂區重要道路，17日起至7月12日進行道路災修工程，提醒要前往的遊客注意交管時間。（資料照）

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