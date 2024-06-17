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成大Gemini Space參加罐頭衛星競賽 獲全球第8、亞洲冠軍佳績

成大團隊成員與罐頭衛星合影。（國立成功大學提供）

成大團隊成員與罐頭衛星合影。（國立成功大學提供）

2024/06/17 15:57

〔記者王姝琇／台南報導〕國立成功大學Gemini Space學生團隊前往美國維吉尼亞州參加國際罐頭衛星競賽（Cansat Competition）決賽，獲得全球第8、亞洲第1好成績。這也是國際罐頭衛星競賽舉行20年來首次有台灣團隊參賽，備受矚目。

由美國航太學會（American Astronautical Society）主辦，美國太空總署及美國海軍研究實驗室協辦的國際罐頭衛星競賽，今年全球有75個團隊參加，最後共16個國家、31個團隊獲得參加發射飛行試驗的決賽資格。

今年競賽任務目標為模擬太空探測器進入行星大氣層的著陸順序，參賽隊伍需自行設計罐頭衛星搭載各項感測器及雞蛋保護艙，並在火箭拋出的降落過程中完成各項高難度要求。

成大Gemini Space團隊設計製作的罐頭衛星直徑13公分、長度約40公分，總重約1公斤，包含各項機械結構、航電系統與飛行軟體，並且建構地面站與操作之人機介面。

Gemini Space團隊說，當罐頭衛星於600公尺高度從火箭彈出後，首先順利展開並拋離隔熱罩；在高度逐漸下降時，直到高度約100公尺，降落傘順利展開並成功減速；地面站全程完整記錄發射與飛行過程，所有通訊與數據皆正常收集，累積八個月的努力在當下有了成果。

Gemini Space團隊表示，雖然飛行過程接近完美，但由於是首次參賽缺乏經驗，最後獲得總完成度97.69％的成績取得第8，與冠軍團隊完成度僅差2.2％。是亞洲9個參賽團隊表現最佳的團隊。

Gemini Space團隊也表示，未來將汲取此次參賽經驗，檢討不足之處並進行修正，期望能製作出更好的作品，再度參賽並登上頒獎台。參賽同學也紛紛表示，成大在物理、太空以及航太領域教學與研究上有很深的能量，將繼續於成大深造。

成大團隊與罐頭衛星進行飛行備便審查。（國立成功大學提供）

成大團隊與罐頭衛星進行飛行備便審查。（國立成功大學提供）

成大團隊罐頭衛星發射升空。（國立成功大學提供）

成大團隊罐頭衛星發射升空。（國立成功大學提供）

國立成功大學Gemini Space學生團隊參加國際罐頭衛星競賽，獲得全球第8、亞洲第1好成績。（國立成功大學提供）

國立成功大學Gemini Space學生團隊參加國際罐頭衛星競賽，獲得全球第8、亞洲第1好成績。（國立成功大學提供）

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