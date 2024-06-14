申請入學 雄中157人、雄女130人上頂大

2024/06/14 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕一一三學年度大學申請入學昨天放榜，包括繁星推薦、特殊選才等多元管道入學，高雄中學有二百八十六人上榜，其中錄取台大、清大、陽明交大、成大和政大五所頂尖大學高達五十五％；高雄女中亦有二百八十六人上榜，其中四十五％錄取五所頂尖大學。

雄中申請入學上榜的二百八十六人中，錄取國立大學二百四十六人、約佔八十六％，其中台大六十人、清大十七人、陽明交大廿九人、成大四十一人、政大十人，共一百五十七人上榜五所頂大。雄中錄取醫學、牙醫、中醫學系共廿八人，其中台大醫學系四人。雄中指出，雄中音樂班學生也表現亮眼，已有五人錄取國外知名大學音樂學院。

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雄女學生表現也十分出色，已有二八六人申請入學上榜，五所頂尖大學包括台大卅一人、陽明交大十八人、清大廿五人、成大卅二人、政大廿四人 ，共一百三十人；錄取醫學系十五人、牙醫系五人、中醫系二人，頂尖大學與醫學系學生達五十三％。

雄女校長鄭文儀表示，在AI熱潮下，雄女經由教育部新興科技計畫開設電資實驗班，有三年完整的學習課程，今年有卅九人錄取機電、資訊相關學系。

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