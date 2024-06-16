太平山夏遊攻略 7/1至8/31清晨4點開園、蹦蹦車加開班次

宜蘭太平山人氣設施蹦蹦車，暑假將加開班次。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

2024/06/16 16:56

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區位在海拔2000公尺山區，氣溫比平地低10度，成為仲夏避暑踏青好去處，7月1日到8月31日期間，每天清晨4點開園，將推出星空導覽等4項主題活動，蹦蹦車加開下午3點半班次，採現場購票。

太平山推廣生態旅遊，今年暑假安排星空導覽、泰雅藝術週、夜探貓頭鷹、晨間賞鳥趣。星空導覽訂於7月12日在翠峰山屋舉行，7月13日、8月18日在太平山莊，每人100元，限定30名，入住時報名；泰雅藝術週7月13日上午10點半在太平山莊廣場登場，免收費免報名。

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夜探貓頭鷹7月30日、8月23日辦理，每人250元，限定30名，12歲以下孩童免費，但必須有大人陪同，活動當天下午3點在太平山莊櫃台報名；晨間賞鳥趣7月31日、8月24日舉辦，每人100元，限定30名，12歲以下免費，要有大人陪同，活動前一天下午3點在太平山莊櫃台報名。

林業保育署宜蘭分署表示，太平山暑假日出時間落在上午5點到6點之間，園區提前到4點開園，歡迎大家上山賞日出，另外，人氣設施蹦蹦車也加開班次，一天共9班次，每班162個座位，均採現場購票，建議遊客提前安排行程以免向隅。

太平山禁止露營、車宿、攜帶寵物進入，售票站提供寵物寄放服務，入園車輛以1000輛為限，達到上限時啟動管制措施，採一出一進放行，相關訊息請上官網查詢，網址：http://tps.forest.gov.tw/。

太平山7月1日到8月31日期間每天清晨4點開園。（資料照，記者江志雄攝）

雲霧縹緲的太平山莊，氣溫比平地低10度。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

太平山翠峰湖。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

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