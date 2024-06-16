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苗栗火車頭園區 預計10月開園

苗栗火車頭園區已竣工並標租委外營運，預計10月開園。（記者彭健禮攝）

苗栗火車頭園區已竣工並標租委外營運，預計10月開園。（記者彭健禮攝）

2024/06/16 15:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區，已由台灣鐵路公司委外營運，目前進行驗收點交作業中，再經園區承攬業者接手裝修，預計於10月開園，除有各式老車頭展列，也規劃提供遊客餐飲、工藝手作體驗等，期許成為帶動苗栗觀光發展的「火車頭」及新亮點。

苗栗火車頭園區位於苗栗火車站旁，原是鐵道文物展示館，前行政院長蘇貞昌於2019年視察，見館內展示多輛火車機車頭，建議以火車為主題興辦火車頭園區，結合周邊景點，保存珍貴鐵道文物，以帶動苗栗觀光發展。

苗栗火車頭園區建置計畫，斥資10億元，由客委會、交通部、內政部國土管理署及台鐵公司共同辦理，並於今年1月辦理竣工典禮，但迄今尚未對外開放，地方關心也期盼殷殷。

台鐵表示，園區建置經費由客委會補助，硬體工程委由國土署辦理，目前辦理驗收點交作業，預估6月底可點交給台鐵；全案採標租方式委託廠商營運，也已標出，完成點交後廠商依契約在100天內進場完成裝修及策展，開園日期可望落在10月。

苗栗火車頭園區得標業者也參加6月7日到10日的鐵路便當節，推出園區限定的EMC1235（紅斑馬）陶瓷便當盒，大受好評。業者表示，火車頭園區占地5700餘坪，包含轉車台大廳及列車展示館等兩大部分；願景館設有鐵道人文歷史故事之常設展覽，文創小舖規劃由在地工藝家進駐提供遊客相關手作體驗，微型聚落及主題餐廳則引進知名餐飲及藝文連鎖品牌並展售客家農特產，將營造成親子歡樂的活動空間。

苗栗火車頭園區於今年一月辦理竣工典禮，圖為轉車台大廳。（資料照）（記者彭健禮攝）

苗栗火車頭園區於今年一月辦理竣工典禮，圖為轉車台大廳。（資料照）（記者彭健禮攝）

苗栗火車頭園區已由台灣鐵路公司委外營運，目前進行驗收點交作業中，預計於十月開園。（記者彭健禮攝）

苗栗火車頭園區已由台灣鐵路公司委外營運，目前進行驗收點交作業中，預計於十月開園。（記者彭健禮攝）

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