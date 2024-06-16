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新北表揚英語菁英 1477人受獎

新北市今天舉行英語菁英暨推動職場英語表揚活動。（記者董冠怡攝）

新北市今天舉行英語菁英暨推動職場英語表揚活動。（記者董冠怡攝）

2024/06/16 15:48

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市持續推動雙語教育，並以專業英文、職場英語、跨國連結為核心，發展課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐政策。今天舉行英語菁英暨推動職場英語表揚活動，市府教育局長張明文表示，包含科大院校、進修技高老師與學生、英語菁英盃獲獎師生、長春藤大學聯盟國際口語大賽秋季半決選獲獎者等，共計1477人受獎。

樟樹國際實創高級中等學校學生林宜蓁，在學期間通過劍橋英語認證、多益、全民英檢及托福相當於中高級程度的能力測驗，她說，校內課程設計多樣化，能夠接觸到不同領域的英語內容、學習到與學科相關的專業詞彙，而且學校也提供許多與不同國家同學練習的機會，大幅提升口說技巧和流暢度。

另一名接受表揚的復興高級商工職業學校學生王筱雯表示，參賽是為了挑戰自我、提升英語能力，過程中雖有遇到難題，但在老師的幫助和鼓勵下，突破極限，獲獎讓她的目標更加堅定，同時激發持續努力的動力。

蘆洲國中校長游玉英、樹人家商校長利政南說，儘管比賽伴隨壓力和挑戰，但也是學生成長、自我提升的平台，並獲得學習交流的寶貴機會；亞東科技大學校長黃茂全指出，在全球化與高度資訊化的社會中，英語成為普遍使用的語言，也是進入職場的要件，從就學期間推動職場英語，逐步培養專業技能、英語能力兼備的即戰力，以及業界所需專才，降低學用落差。

1477名受獎對象，包含引進產業資源且推動職場英語營的科大院校、利用假日進修取得學分且加註雙語次專長的技高教師、在學期間取得英語各類語文檢定或測驗的技高學生、長春藤大學聯盟國際口語大賽秋季半決選的獲獎者，以及第十屆英語菁英盃獲獎師生。

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