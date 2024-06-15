回故鄉金門捐羽球 李洋：希望能再為台灣奪一面牌

李洋等待選手練習結束後，也在場邊提出個人比賽經驗。 （記者吳正庭攝）

2024/06/15 22:28

〔記者吳正庭／金門報導〕東京奧運羽球金牌國手李洋今天回家鄉金門指導選手，捐贈羽毛球，期盼播下熱愛羽球的種子，有一天開花結果。他說，希望此次參加巴黎奧運，「能再為台灣奪一面牌」。

李洋即將代表台灣參加巴黎奧運，今年仍與東京奧運金牌搭檔王齊麟「麟洋配」出賽，對於準備狀況，他說，現在還不敢講太多，畢竟離比賽還有5、6個星期，其實也在積極備戰，先利用假日回金門老家走一趟。

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李洋由剛拿下碩士學位的爸爸李峻淯陪同，先回老家古寧頭到關聖帝君前上香、祈福。接著轉往縣立體育館，為金門羽球隊選手近身指導，傳授個人面對賽事的一些小撇步。李洋對於現場要求簽名、合照來者不拒，像個大哥哥，非常親和，不時用腿當寫字墊板。

李洋一行人也轉往縣府捐贈YONEX羽毛球200筒，由縣府代理祕書長王登緯代表接受。王登緯說，台上10分鐘，台下10年功，多年前在電視看到「麟洋配」在東奧奪冠的歷程，看到兩人「每一顆球都不讓它落地」的奮戰精神，非常感動。他說，李洋心繫家鄉，捐贈羽球的數量不是重點，而是當小朋友看到這些羽球，每一顆球代表「麟洋配」團結合作、堅持不懈的精神，隨著球具分配給地區學校，把這樣的精神傳遞給熱愛羽球的孩子們，讓每一顆球都有可能成為來日催生另一位李洋的能量。

李洋說，此行返鄉也勉勵家鄉小朋友，有朝一日也能代表台灣參加奧運。他說，運動員要保持最好的狀態，還是要靠自律，在一些訓練及私下生活都應保持良好習慣，早睡早起，尤其在飲食上要注意。

李洋給未來有心打球的家鄉子弟建議，打球就是要開心，只有熱愛這項運動才會全部的身心投入，把所有時間都花在思考如何進步。他說，熱愛不代表每一刻都快樂，每件事本來都伴隨著痛苦和艱難，但因為熱愛它才可以繼續往前走。

對於現場要求簽名、合照的粉絲，東奧金牌國手李洋（右）一點沒有架子，像個大哥哥，非常親和，來者不拒。 （記者吳正庭攝）

對於現場要求簽名、合照的粉絲，東奧金牌國手李洋（左一）像個大哥哥，展現高度親和力。（記者吳正庭攝）

李洋（左一）到金門縣立體育館觀看金門羽球選手練習對打，盼為選手提供不同角度的意見。（記者吳正庭攝）

李洋（後排右四）由父親李峻淯（後排右五）陪同返回金門，在縣立體育館與地區羽球選手合影，為選手加油打氣。（記者吳正庭攝）

李洋（右二）由父親李峻淯（右一）陪同捐贈縣府羽毛球200筒，縣府代理秘書長王登緯代表贈送感謝狀。（記者吳正庭攝）

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