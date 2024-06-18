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彰化「六條通」超大槽化線再修改 議員賴清美狠批：愈畫愈回去

彰化縣議員賴清美認為和美鎮「六條通」路口應做圓環設計，諸多問題可迎刃而解。 （賴清美提供）

彰化縣議員賴清美認為和美鎮「六條通」路口應做圓環設計，諸多問題可迎刃而解。 （賴清美提供）

2024/06/18 23:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮鬧區「六條通」路口的超大槽化線，劃設以來地方批評聲不斷，最近彰美路5段轉入美寮路2段的槽化線區域範圍縮小，並塗上綠色寫上「人行道」，還畫有大人牽著小孩的圖案，縣議員賴清美直呼「愈畫愈回去」，綠漆很可能雨天會讓行人滑倒，且此區路口夠大、車流大於人流，改為圓環設計就能徹底解決。

賴清美表示，和美超大槽化線劃設在和美鎮黃金地段的「六條通」，也就是彰美路、美寮路、和頭路與中山路的多叉路口，去年底劃設以來就話題不斷、罵聲連連，被和美人自嘲為「全鎮最具有全國知名度的地標」；機車與汽車都要閃避槽化線，造成機車與汽車爭道。許多長輩也不知道槽化線不能行駛，就有電動代步車的長者，仍然開在槽化線上。

縣府將調整方案送交內政部國土管理署，縮小彰美路5段轉入美寮路2段的槽化線區域，並在彰美路、美寮路與和頭路之間槽化線增設綠底圖案的人行道。

縣議員賴清美今天現場實勘時氣炸直呼「愈畫愈回去」，愈修改愈離譜；她指出，縣府所做的調整方案，完全就是換湯不換藥，槽化線局部縮小，漆上綠底圖案，也不知道下雨天行人會不會滑倒。這處區域車流量非常大，基本上是車流為主的道路，人流反而很少，如此設計有本末倒置之嫌，她認為若能設計成圓環，諸多問題將可迎刃而解。

她認為縣府等單位應該多聽聽在地居民與店家的聲音，因為在地民眾與店家才是最常使用道路的人，多聽聽在地人反應，才能反映真實狀況。

和美鎮「六條通」路口的超大槽化線修改，並塗上綠漆寫上「人行道」，縣議員賴清美指綠漆很可能雨天會讓行人滑倒。 （賴清美提供）

和美鎮「六條通」路口的超大槽化線修改，並塗上綠漆寫上「人行道」，縣議員賴清美指綠漆很可能雨天會讓行人滑倒。 （賴清美提供）

和美鎮「六條通」路口的超大槽化線修改，並塗上綠漆，縣議員賴清美指塗漆很可能雨天會讓行人滑倒。 （賴清美提供）

和美鎮「六條通」路口的超大槽化線修改，並塗上綠漆，縣議員賴清美指塗漆很可能雨天會讓行人滑倒。 （賴清美提供）

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