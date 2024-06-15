金門62對金鑽婚夫妻攜手走紅毯 陳福海：年輕人要多學習

金門縣政府舉辦金鑽婚表揚活動，長輩穿上新衣成為手機下的焦點。（記者吳正庭攝）

2024/06/15 19:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉辦金鑽婚表揚活動，縣長陳福海說，金門早年生活艱困，就是有在座長輩的努力打拚，才有今天的金門；金門是一座幸福的島嶼，抱著感恩、惜福的心舉辦隆重的金鑽婚慶祝活動，表揚62對相知相守，共同攜手為金門守護逾半世紀的長輩。

陳福海說，早期生活艱困的年代還有戰爭的威脅，結婚要想「走紅地毯」是很奢侈的事情，為感謝長輩在那個年代辛苦奮鬥，縣府安排專業「新娘秘書」，為阿公阿嬤梳妝打扮，穿上西裝、白紗，在子孫簇擁祝福下，再次走上紅毯。在62對夫婦中，其中有4對結婚超過70年婚齡的「白金婚」，真的很難得，也勉勵現場年輕人要好好跟阿公、阿嬤學習。

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縣府「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」在金湖飯店隆重登場，62對「新人」在工作人員陪同下走著紅毯、穿越花廊，接受夾道親友的祝福，接著再依序上台與親友大合照，享受溫馨與幸福的時刻。

參加表揚活動的民眾們說，感謝縣府的安排，讓長輩在辛苦大半輩子後，能藉此機會與家人好好接受家人祝福，也讓許多旅台工作子弟，趁此返回金門，這是家族團聚的大日子。

「金讚幸福～金鑽婚表揚活動」由陳福海主持，金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊都出席同賀。

獲表揚夫妻名單：

白金婚（結婚70週年以上）夫妻4對：金沙鎮：王金錠和王陳延雪、陳天賜和蔡玉賢、張振華和陳梨英。金城鎮：陳炎輝和黃換。

鑽石婚（結婚60週年）夫妻共15對：金城鎮：鄭維燦和李能照。金沙鎮：黃金土和蔡美珠、蔡聰敏和張秀珠、梁水陣和梁蔡素錶、周永贊和蕭瑞梨、李廷皆和吳令猜、楊長西和吳治。金湖鎮：張清木和李美麗、楊孟模和周雪華、王水交和王余秀華、陳腊和張碧梨、李水龍和翁逢甘。金寧鄉：周炳泮和蔡麗娟、翁天賜和莊夢詩、李國傳和莊金髻。

金婚（結婚50週年）夫妻43對：烈嶼鄉：陳水誜和楊梨金、林水福和洪梨花、林清德和呂麗芬、洪萬福和呂嘉貞、蔡國祥和蔡王春紅。金寧鄉：梁鍾衡和梁陳金麗、楊淑江和蔡羡珍、蔡雨明和陳愛華、李炎濤和許少華、李增淵和黃碧珍。金湖鎮：王清武和莊銀霞、翁天泉和李愛黎、 楊恭正和王添雪、許永傳和林秀麗、陳文亮和蘇玉璇、黃乃增和黃王綺蘋、陳添白和李玉循、蔡顯清和王明賢。金城鎮：陳熠輝和楊蓮絲、王坤興和吳麗燕、楊清風和許淑卿、許福平和李美滿、周清亷和蔡月秋、許漢昌和洪麗明、陳金魚和李玉桑、林國汀和辛月英、陳金魚和李羡妹。金沙鎮：黃國財和吳美燕、蔡昭德和黃秀英、柯國西和張金麗、張鴻鵬和林慧芳、周水土和翁昭真、何景忠和蔡巧治、戴國全和李玉勤、 陳清朝和楊雪麗、王金灶和吳翠治、李麒麟和楊美桃、王永順和陳玉環、楊元旦和何水錦、楊添堂和何素敏、陳金潭和黃淑、何天從和鄭玉敏、林振繁和王惠娥。

金門縣政府舉辦金鑽婚表揚活動，縣長陳福海（右四）與獲獎的夫妻家族開心合影。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉辦金鑽婚表揚活動，縣府請到新娘秘書為阿公阿嬤精心打扮。（記者吳正庭攝）

走過金門最艱苦的歲月，金門長輩攜手逾半世紀後，穿上西裝、披上白紗在下半個世紀繼續前進。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉辦金鑽婚表揚活動，縣長陳福海（右）在汽球拱門旁迎賓。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉辦金鑽婚表揚活動，全家上下當做辦喜事一樣參與。（記者吳正庭攝）

牽手超過半世紀的長輩，上台接受祝福仍不忘扶著另一半的手緩緩上台。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉辦金鑽婚表揚活動，有的家族穿著「制服」全員到齊，好像過年般熱鬧。（記者吳正庭攝）

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