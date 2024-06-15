96自轉車台北站自由車競賽明登場 警公布交通管制資訊

「96自轉車台北站自由車競賽」交管資訊。（記者劉慶侯翻攝）

2024/06/15 15:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕「96自轉車台北站自由車競賽」，訂於明日（星期日）5時至11時30分假北市天母運動公園舉行，賽事路線包含忠誠路二段、忠誠路二段207巷、東山路、士東路，屆時將有許多隊伍參賽，警方屆時將彈性實施交通管制，禁止人、車通行。

轄管士林分局表示，各管制時（路）段如下：

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一、忠誠路二段（南往北）：6月16日5時至11時30分管制東側3線車道（快車道不管制）；忠誠路二段與忠誠路二段50巷口實施調撥車道起點，忠誠路二段207巷為調撥車道終點。

二、忠誠路二段207巷（西往東）：6月16日5時至11時30分管制全線車道。

三、士東路（東往西）：6月16日5時至11時30分管制2線道，對向西往東2線道仍開放通行。

四、東山路（北往南）：6月16日5時至11時30分管制單向2線道，對向南往北車道仍開放通行。

五、忠誠路二段207巷及士東路299巷：6月16日5時至11時管制停車格、停車場車輛駛進賽道。

警方表示，活動管制期間建議民眾提前避開交通管制路段，或提前改道行駛；管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

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