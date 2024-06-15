展示AI課程學習成果 北市補助每校最多100萬推新科技課程

中正高中師生向民眾解說AI應用案例。（記者林承鴻攝）

2024/06/15 14:57

〔記者林承鴻／台北報導〕為培育科技跨域人才，台北市教育局創全國之先於中正高中、陽明高中、百齡高中成立高中AI專班，今天聯合展示AI課程學習成果。教育局長湯志民也宣布於113學年度補助台北市高中每校最多100萬元，推動「人工智慧AI」、「量子電腦應用」及「半導體相關理論」等新科技主題課程。

教育局今天邀請3校AI專班及建國中學FRC機器人團隊於國立台灣科學教育館一樓聯合舉辦「台北AI教育節—1l2學年度高中新科技學程成果發表會」，透過動態體驗及靜態展覽，展現學生AI及新科技課程學習成果。

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教育局表示，為扎根科技跨域人才，成立STEAM及新科技發展辦公室，113學年度推出「高級中等學校新科技學程實施計畫」，補助台北市普通型、技術型高級中等學校，推動以「人工智慧AI」、「量子電腦應用」及「半導體相關理論」3大主題的學分學程，透過「專班」或「課程融入」模式，讓學生學習並掌握新科技趨勢。

新科技學程計畫預計補助每校最高100萬元，藉由專題實作，培養學生的科技素養、創新思維及解決問題能力，學校可延聘產業界或學術界專家學者擔任講師，並購置雷射切割機、機械手臂等高階資訊科技設備，提供學生各項專題學習需求，培養新世代科技人才。

本次成果發表會展示AI機器視覺、機器學習、機器人應用、數據挖掘及智慧代理等實際應用案例。中正高中學生應用AI視覺辨識，讓機器手臂可以自動分類物品，代替人員進行實驗，完成高度危險的實驗工作。百齡高中則以「海洋中的人工智慧」為主題，實踐SDGs環境永續理念，使用AI進行視覺辨識、特徵學習及深度學習，讓系統自動辨識海洋垃圾和各種魚類，期待未來可運用於清運海洋垃圾，用科技解決環境問題。

陽明高中學生分享使用3D列印經驗，發現印製過程會產生印製失敗、浪費材料及效率低落問題，製作發表「3D列印米粉剋星」，讓AI學習各種3D列印的錯誤様態，結合智能偵測攝影機，當偵測3D列印出現錯誤時，即時停止列印行為，可避免資源浪費。

建國中學機研校隊FRC分享，操作機器人時容易因為距離和場地死角產生誤差，成員結合電腦視覺辨識技術，推算出機器人在場上的絕對位置，可更精準控制機器人完成任務，大幅改善操作機器人效能。

百齡高中學生向民眾解說AI應用案例。（記者林承鴻攝）

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