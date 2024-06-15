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屏東青銀共舞邁入第4年 「Dance Up！青銀街舞祭」入圍隊伍揭曉

屏東市勝利社區用心準備海選影片，最終順利入選。（屏東縣政府提供）

屏東市勝利社區用心準備海選影片，最終順利入選。（屏東縣政府提供）

2024/06/15 11:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推銀閃閃青銀共舞今年邁入第4年，將全新改版為「Dance Up！青銀街舞祭」，為讓更多社區關懷據點有參與機會，今年首推影片海選，本月（6月）從22隊投稿舞蹈影片參賽隊伍中，由街舞專業老師選出屏北、中、南三區各5隊據點，將展開約5個月的密集訓練，並將在11月16日於屏東體育館踏上夢想舞台。

屏縣府社會處表示，截至今年（2024年）4月底止，屏東縣老年人口比為20.42%，已進入超高齡化社會，為促進代間共融，透過「街舞」做為媒介，讓青年與長輩有更多互動交流機會，本屆將擴大辦理天數延長為2日，並在第2天活動加入高中生舞蹈社團展演、青銀一日舞者、市集等體驗，連2日的街舞祭讓世代間互相觀摩切磋，創造多世代共融機會。

社會處表示，第一次辦理影片海選，是為了讓更多社區能展現社區特色、社區活力，從據點的影片更看得出對於活動的期待，街舞老師也認為「影片富有創意，很難評分！」最後遴選出15支隊伍，預計從下月（7月）開始密集訓練，「Dance Up！青銀街舞祭」將在11月16至17日於屏東體育館登場，觀眾除了來欣賞表演外，更有許多加入共舞的機會，歡迎屆時前來共襄盛舉！

入選隊伍如下，屏北區：麟洛鄉新田社區發展協會、屏東市勝利社區發展協會、萬丹鄉廈北社區發展協會、屏縣善護協會、屏東市長青學苑服務協會。屏中區：新埤鄉餉潭社區發展協會、萬巒鄉佳和社區發展協會、五溝社區發展協會、內埔鄉文康休閒促進協會、屏縣仁和關懷協進會。屏南區：滿州鄉滿州社區發展協會、恆春鎮網紗社區發展協會、城北社區發展協會、南灣社區發展協會、山腳社區發展協會。

入選的屏東縣內埔鄉文康休閒促進協會成員表示「準備好了！」（屏東縣政府提供）

入選的屏東縣內埔鄉文康休閒促進協會成員表示「準備好了！」（屏東縣政府提供）

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