超高齡社會將來臨！ 65歲以上長者獨居占23.3％ 老老照顧12.36％

我國65歲以上老年人口計418萬8314人，其中獨居計97萬6925人，占比23.3%、老老照顧計51萬7770人，占比12.36%。示意圖。（資料照）

2024/06/15 11:03

〔記者李文馨／台北報導〕台灣2025年將邁入超高齡社會，根據內政部統計，截至去年6月底，我國65歲以上老年人口計418萬8314人，其中獨居計97萬6925人，占比23.3%、老老照顧計51萬7770人，占比12.36%；居住於無電梯公寓的長者占比13.17%，其中女性比率高於男性。觀察長者居住環境，獨居長者男性有較高比率面臨就醫、交通與購物之不便。

台灣於2018年3月底邁入高齡社會，截至去年底全國人口計2342萬442人，其中65歲以上老年人口計429萬6985人，占全國人口比率已達18.35%，其中男性占45.20%、女性占54.80%，超過75歲以上人口計154萬6928人，男性占42.20%、女性占57.80%，顯示高齡長者以女性居多。

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女性獨居長者較男性多

內政部整合戶籍、建物、長照中低收入戶等超過1.5億筆跨機關資料，並輔以土壤液化、淹水潛勢區圖等開放圖資，計算「銀髮安居需求指數」。在居住型態部份，65歲以上長者中，獨居占23.33%、老老照顧占12.36%、非獨居且非老老照顧占64.31%。

內政部續指，其中65歲至74歲，女性獨居長者占女性長者比率22.76%略高於男性之22.71%，75歲以上女性獨居長者比率26.12%高於男性之21.98%，顯示女性長者獨居較男性為多；而老老照顧65歲至74歲女性比率12.43%略高於男性之11.30%，75歲以上則男性比率為17.77%明顯高於女性之9.83%。

針對住宅狀況，全國約13.17%長者居住於無電梯公寓。依性別分，女性占13.60%、男性占12.66%；依居住型態分，獨居於無電梯公寓的女性長者比率14.82%高於男性12.09%；老老照顧亦為女性長者比率12.49%略高於男性12.10%；依年齡分，女性僅75歲以上老老照顧比率10.51%低於男性比率11.22%外，其餘65歲至74歲、75歲以上無論獨居或老老照顧，皆高於男性。

男性獨居長者較高比率面臨就醫、交通與購物不便

在環境便利方面，65歲以上長者居住地點200公尺內有醫療院所之比率54.05%、100公尺內有公車站牌及便利商店比率分別為36.78%、33.64%，較2019年之53.32%、 36.76%、31.69%高；1000公尺內有醫療院所之比率為81.60%、500公尺內有公車站牌及便利商店比率分別為91.90%、81.33%，較2019年的80.41%、 90.61%、79.03%高，顯示高齡長者之居住環境便利性提升。

以性別來看，200公尺內有醫療院所、100公尺內有公車站牌及便利商店之女性獨居長者比率分別為59.84%、40.21%、38.30%，較男性比率之53.52%、38.33%、33.75%高；不過1000公尺內無醫療院所、500公尺內無公車站牌及便利商店之男性獨居長者比率分別為20.66%、8.50%、21.11%，高於女性比率之14.26%、5.64%、14.34%；綜上所述，獨居長者男性有較高比率面臨就醫、交通與購物之不便。

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