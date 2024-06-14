為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

車輛報廢省時方便 彰化監理站推「2作法」

機車回收廠。（彰化監理站提供）

機車回收廠。（彰化監理站提供）

2024/06/14 16:22

〔記者湯世名／彰化報導〕民眾有不堪使用的車輛，常將車體送交合法回收業者處理，卻忘了還須辦理車籍報廢，才算完成程序。彰化監理站推薦兩種線上辦理車輛報廢方式，無需特別請假跑監理單位，只需透過「監理服務網」或「廢車回收一站通」，均可完成車籍報廢，歡迎民眾多加利用。

彰化監理站長黃建興表示，民眾若同時辦理車體回收與車籍報廢，透過「廢車回收一站通」」點選/辦理車體回收+車籍報廢/輸入基本資料後，可預約時間、地點及選擇就近環保回收業者，一次完成車體回收與車籍報廢。

若僅辦理車籍繳銷或報廢，則可透過「監理服務網」點選汽機車/行照及牌照/車牌報廢及繳銷申請，10天內寄回號牌即可完成報廢手續。

彰化監理站提醒鄉親，報廢後的汽車將無法再次登記檢驗領照使用，因此若車主未來還有可能使用車輛，建議辦理「繳銷或停駛」手續；而若車輛已無法再行使用，可選擇辦理「報廢」手續。經線上申辦報廢登記後，系統將自動寄發報廢證明至電子信箱，供車主保存或申請廢車回收獎勵金。

監理站呼籲，不論是辦理繳銷或報廢手續，無牌照的汽（機）車皆不可再行駛於道路或停放在道路停車格。透過以上2種作法，輕鬆搞定報廢手續，免奔波、免請假、免排隊，享受便捷的服務。

彰化監理站推薦車輛報廢省時方法。（彰化監理站提供）

彰化監理站推薦車輛報廢省時方法。（彰化監理站提供）

彰化監理站推薦車輛報廢省時方法。（彰化監理站提供）

彰化監理站推薦車輛報廢省時方法。（彰化監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹區監理所攜手OK便利商店 今起推「報廢與繳、註銷車牌寄送」
2023/07/03 11:28

新竹區監理所攜手OK便利商店 今起推「報廢與繳、註銷車牌寄送」
報廢車也亂入！新竹縣體育場淪免費停車場 最快9月收費
2022/06/17 20:29

報廢車也亂入！新竹縣體育場淪免費停車場 最快9月收費

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
盼減少無牌報廢車當「路霸」 環境部推線上檢舉
2023/11/29 17:12

盼減少無牌報廢車當「路霸」 環境部推線上檢舉
苗栗監理站駐點頭份衛生所 高齡者來體檢可同時換駕照
2024/03/01 15:34

苗栗監理站駐點頭份衛生所 高齡者來體檢可同時換駕照

國泰青年節3x3籃球賽 推動反毒反詐騙
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播