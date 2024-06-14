車輛報廢省時方便 彰化監理站推「2作法」

機車回收廠。（彰化監理站提供）

2024/06/14 16:22

〔記者湯世名／彰化報導〕民眾有不堪使用的車輛，常將車體送交合法回收業者處理，卻忘了還須辦理車籍報廢，才算完成程序。彰化監理站推薦兩種線上辦理車輛報廢方式，無需特別請假跑監理單位，只需透過「監理服務網」或「廢車回收一站通」，均可完成車籍報廢，歡迎民眾多加利用。

彰化監理站長黃建興表示，民眾若同時辦理車體回收與車籍報廢，透過「廢車回收一站通」」點選/辦理車體回收+車籍報廢/輸入基本資料後，可預約時間、地點及選擇就近環保回收業者，一次完成車體回收與車籍報廢。

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若僅辦理車籍繳銷或報廢，則可透過「監理服務網」點選汽機車/行照及牌照/車牌報廢及繳銷申請，10天內寄回號牌即可完成報廢手續。

彰化監理站提醒鄉親，報廢後的汽車將無法再次登記檢驗領照使用，因此若車主未來還有可能使用車輛，建議辦理「繳銷或停駛」手續；而若車輛已無法再行使用，可選擇辦理「報廢」手續。經線上申辦報廢登記後，系統將自動寄發報廢證明至電子信箱，供車主保存或申請廢車回收獎勵金。

監理站呼籲，不論是辦理繳銷或報廢手續，無牌照的汽（機）車皆不可再行駛於道路或停放在道路停車格。透過以上2種作法，輕鬆搞定報廢手續，免奔波、免請假、免排隊，享受便捷的服務。

彰化監理站推薦車輛報廢省時方法。（彰化監理站提供）

彰化監理站推薦車輛報廢省時方法。（彰化監理站提供）

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