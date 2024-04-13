三司達盃澎湖磯釣賽 連續23年抵澎舉辦

三司達盃磯釣賽，即日起在澎湖離島揚竿競賽。（記者劉禹慶攝）

2024/04/13 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖由島群所組成，無人島眾多，成為磯釣天堂，今年邁入第23屆、由三司達企業股份有限公司主辦的2024年SHIMANO盃澎湖磯釣賽，13、14日2天於姑婆嶼、屈爪嶼及女人嶼盛大登場，共有來自全國各地85位磯釣好手參與。

由於澎湖外礁生態多元，又無工業污染，因此聚集白毛、黑毛、臭肚、龍尖等各類魚種，每年吸引眾多磯釣好手報名參加，選手們於澎湖無人島外礁作釣可發揮搏魚技巧，盡情揚竿，讓許多釣魚愛好者趨之若鶩。主辦單位三司達企業股份有限公司，為提倡友善釣魚休閒活動，推廣國人磯釣運動，特別與馬公市公所合作，所釣漁獲全數捐贈公益團體食用。

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今日在各離島的比賽哨角聲響起，每位參賽者手握磯釣竿，拋出A撒誘餌，屏氣凝神，專注著海面移動的浮標，等待浮標下沉、揚竿、捲線、起魚的那一瞬間， 為爭取冠軍頭銜放手一搏。今年參賽獎項豐富，前4名共有冠軍、亞軍、季軍、殿軍獎盃一座及高級禮品；第5至10名也有精美禮品；黑毛、白毛、剌尾鯛科及鸚哥魚科大尾獎各一名，最終冠軍的選手，可獲得SHIMANO價值2萬元頂級捲線器一組。

董事長周則宏表示，三司達企業今年第23年跨海抵澎，感謝澎湖縣政府及馬公市公所協助推廣磯釣活動，縣長陳光復與馬公市長黃健忠都出席選手之夜餐會，選手所釣漁獲將贈與澎湖老人之家等單位，帶動企業回饋地方及幫助弱勢的良好風氣。

釣友釣到漁獲，臉上笑容洋溢興奮之情。（記者劉禹慶攝）

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