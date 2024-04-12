地震魚現身澎湖 小池角秘密花園廟宇前潮間帶拾獲

澎湖民眾在西嶼秘密花園潮間帶，拾獲罕見的地震魚-勒氏皇帶魚。（民眾提供）

2024/04/12 09:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖小池角有一座秘密花園，鄰近海岸線，並有香火鼎盛的私人廟宇，主祀關聖帝君，還曾傳出關公長鬍子的鄉野傳奇，一直是許多澎湖人假日出遊的好去處，忘卻塵囂俗憂，昨（11）日傳出俗稱「地震魚」的勒氏皇帶魚現身潮間帶，被前往參拜的信徒拾獲，令外界擔憂是否會出現更大的強震。

根據了解，11日下午秘密花園上方的私人廟宇，一名信徒前往上香參拜，在鄰近潮間帶遊玩，赫然發現一條類似白帶魚，仍然是活體，因此將其帶上岸，放置在廟前石椅上攤開，剛好被女住持看見，認為形體相當奇特，因此拍照留念，隨後信徒就將其帶回食用。

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由於魚體型態異於一般白帶魚，因此女住持透過友人上網徵詢，赫然發現是俗稱地震魚的勒氏皇帶魚，體延長而呈帶狀，甚側扁，前部較高，向後漸細窄；大洋性中層巡游魚類，偶出現於近海及沿岸，生態習性不清楚。其棲息深度由表層至1000公尺之間，一般在200公尺以上，繁殖季節及幼魚期會巡游至表層。主要攝食磷蝦（浮游性甲殼動物）、小型魚類及烏賊等。

至於皇帶魚又有地震魚之稱，因為漁民認為牠常於地震過後出現，是否受地震時海底擾動所驚嚇而游到淺海處仍須查證。是現今硬骨魚類中體長最長的魚種，最大體長可達8公尺左右。 因台灣新近才發生規模7.2花蓮強震，餘震不斷，如今地震魚再傳現身，引發民眾恐慌，擔心會有另外的強震發生。

勒氏皇帶魚一般生長在深海，淺水區現身傳與地震有關。（民眾提供）

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