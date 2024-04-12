04/12 各報重點新聞一覽

美國總統拜登（左）10日晚間在白宮舉行國宴歡迎日本首相岸田文雄，兩人舉杯敬酒；晚宴後，白宮特別邀請知名歌手保羅．賽門獻唱。岸田是賽門的粉絲。（法新社）

2024/04/12 07:02

自由時報

拜岸會：維持台海穩定 聯合聲明 反對片面改變現狀

日本首相岸田文雄十日在白宮與美國總統拜登舉行長約一個半小時的「拜岸會」，兩人在峰會後召開記者會並發表聯合聲明。兩人均表示，美日同盟是印太地區和平繁榮與安全的基石，反對片面以武力和脅迫改變東海及南海現狀，並重申維持台海和平穩定的重要性。

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離譜！高雄民生醫院 搞錯病患開錯刀 主刀醫師涉偽造病歷 2大過免職

高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，衛生局昨開罰五十萬元，主刀醫師陸希平原記一支大過，移付懲戒，但調查發現他不但開錯刀，事後還涉嫌病歷登載偽造，人審會議處追加一支大過，共兩大過予以免職；原院長顏家祺免除管理職務、免兼院長。

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賣房租原屋欠租判還 點交時潑汽油 賣屋男驚悚縱火 3死1傷

男子楊智超經商失敗，兩年前將位於台中市大雅區的透天厝住所賣給林姓男子，再向林男租屋居住，卻又欠繳一年多房租，法院判決返還房屋；林男的子女林其德、林婉婷會同擔任律師的表姊游淑惠，昨天進屋點交時，楊男宣稱要守護財產，當場鎖門潑汽油縱火，林其德跳窗逃過死劫，林婉婷與游淑惠、楊男三人命喪火場。

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聯合報

第二波新內閣名單今公布 林佳龍傳接外交部長

第二波新內閣名單將於今（12）日公布，昨日傳出總統府秘書長林佳龍將接外交部長，海基會副董事長兼秘書長邱垂正將執掌陸委會，加上先前傳出內定國防部長顧立雄等，兩岸、外交、國安人事大致底定。

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南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

南韓十日舉行國會選舉，執政黨國民力量黨慘敗，總理韓悳洙十一日向總統尹錫悅口頭請辭，總統辦公室秘書室長、政策室長、首席秘書官、發言人等高層幕僚也引咎請辭，國民力量黨臨時領導人韓東勳宣布下台負責。尹錫悅透過發言人表示，將虛心接受民意，致力推動治國方向改革。

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中國時報

美國務院：馬習會有助改善兩岸關係

美國國務院當地時間10日針對馬習二會表示，美國鼓勵「降低緊張局勢並改善海峽兩岸關係的步驟」，也支持兩岸在有尊嚴和尊重的基礎上持續對話。前總統馬英九昨日返台後在機場表示，台灣與大陸的歷史文化連結無法用政治分割，雖然我們和大陸的政治制度、生活觀與價值觀不同，但大家都是炎黃子孫，可以用和平解決爭端。

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美日軍事合作升級 籲維持台海和平

美國總統拜登與日本首相岸田文雄於美東時間10日上午（台灣時間11日凌晨）在華府舉行峰會，針對防禦合作敲定約70項協議，包括將調整日本自衛隊與駐日美軍的指揮機制，以強化威懾力。拜登與岸田在會後共同記者會上，皆提及維持台海和平穩定的重要性，相關字眼並寫入《聯合聲明》。

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高雄市立民生醫院發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，主刀醫師陸希平事後還涉嫌病歷登載偽造，記兩大過免職。（資料照）

男子楊智超宣稱要守護財產，涉嫌潑汽油縱火，3人命喪火場。（民眾提供）

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