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原民會鼓勵族語證道教會擴大至475間 每週4.2萬人接觸族語

原民會鼓勵教會持續使用族語進行證道、主日學、查經、詩歌，近期已擴大至475間教會（堂）響應。 （資料照）

原民會鼓勵教會持續使用族語進行證道、主日學、查經、詩歌，近期已擴大至475間教會（堂）響應。 （資料照）

2024/04/11 15:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕原民會鼓勵教會持續使用族語進行證道、主日學、查經、詩歌，近期已擴大至475間教會（堂）響應，而成效方面則預計每週有4萬2000多人可於教會（堂）中聽見使用族語，促進族語復振的風氣。

原民會持續推動「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」，盼藉此推廣保存原住民族的語言。原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod指出，該計畫於3月13日已核定獎勵370間教會（堂），近日又核定獎勵第2批105間教會（堂），累計共475間、預計每週有4萬2000多人可於教會（堂）中聽見使用族語。

夷將Icyang指出，為結合更多教會（堂）共同推動族語傳承，擴大獎勵教會使用族語及參與推動族語復振的風氣，今年度獎勵計畫申請期限延長到本月15日截止，歡迎各教會（堂）透過總會（主教團）、區會、堂區或個別等方式向原民會提出申請。

夷將Icyang進一步表示，多年來原住民族教會，藉由主日證道、讀聖經及詩歌吟唱與創作，堅持使用各族的族語，對於保存及傳承原住民族語文化，扮演非常重要的關鍵角色。而此獎勵計畫，就是希望讓族人都能夠在日常生活中自然使用族語對話，讓族語在更多的教會（堂）扎根，營造更友善的族語使用環境。

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