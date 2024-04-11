食藥署稽查中式炊蒸食品 過期紅麴粉、標示「腸胃微笑」都遭罰

食藥署公布稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業結果。（食藥署提供）

2024/04/11 12:33

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（11日）公布今年1至2月稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業結果，以新北市品樂坊食品有限公司查獲逾期原料「紅麴粉」，裁罰24萬元最高，還有台北市孔子饅頭有限公司的三星蔥鮮肉包標示「腸胃微笑」，涉標示不實也遭罰。

食藥署聯合地方衛生局執行稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業，重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、通訊交易定型化契約、逾有效日期食品及產品標示等，並抽樣成品檢驗防腐劑、甜味劑及食品微生物衛生標準規範的微生物。

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食藥署副署長林金富表示，中式炊蒸食品製造業共查核113家，其中1件查獲逾期原料，在新北市品樂坊食品有限公司查獲有效期限到去年12月7日的「紅麴粉」，共計2包1.385公斤，已依法沒入銷毀，衛生局也依違反食安法第15條第1項第8款裁罰24萬元。

其餘有5家食品業者標示不符規定，累計裁罰18萬元，包含台北市孔子饅頭有限公司的三星蔥鮮肉包標示「腸胃微笑」，涉及維持或改變人體器官，涉標示不實，裁罰4萬元；抽驗229件成品，共7件不合格，其中1件麻糬檢出防腐劑超出使用限量、5件饅頭包子檢出甜味劑或防腐劑、1件食品微生物複抽驗不合格，累計裁罰16萬元；2家未投保產品責任險，累計裁罰6萬元。

至於部分食品業者登錄資訊、GHP及通訊交易定型化契約的規定記載商品資訊未臻完善，經衛生單位責令限期改正後均已複查合格。

另外，中式炊蒸食品製造業共查核42家，部分業者食品業者登錄資訊、GHP及保存來源文件有缺失，經限期改正後均已複查合格；有1家查有食品標示不符規定，裁罰3萬元；抽驗82件成品，皆符合規定。

食藥署提醒，違反GHP規定經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法第8條或第15條規定，可依同法第44條處6萬元至2億元罰鍰；販賣食品如不符合衛生安全及品質標準，經限期改正而屆期不改正，則違反食安法第17條，可依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰；食品添加物使用或產品外包裝標示與規定不符，則違反食安法第18條或第22條，可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。

食藥署公布稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業結果。（食藥署提供）

食藥署公布稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業結果。（食藥署提供）

食藥署公布稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業結果。（食藥署提供）

食藥署公布稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業結果。（食藥署提供）

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