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「蘇丹紅」辣椒粉再闖關！ 半年來邊境不合格率近2成

食藥署統計，近半年中國辣椒粉報驗不合格率為18.62%，相當於每6批至少就會出現1批違規。（食品藥物管理署提供）

食藥署統計，近半年中國辣椒粉報驗不合格率為18.62%，相當於每6批至少就會出現1批違規。（食品藥物管理署提供）

2024/04/09 12:15

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（9日）公布最新邊境查驗不合格名單，又有1批自中國進口的辣椒粉被檢出蘇丹色素3號，全批4995公斤在邊境攔截銷毀。食藥署統計，近半年中國辣椒粉報驗不合格率為18.62%，相當於每6批至少就會出現1批違規，目前累計有已有22家違規製造廠遭禁止輸入。

食藥署副署長林金富說，競達有限公司從中國山東合盛農場公司（SHANDONG HESHENG AGRICULTURAL PRODUCT CO.,LTD）輸入的辣椒粉，檢出蘇丹色素三號17 ppb，4995公斤在邊境銷毀、不得退運，食藥署也會立即暫停受理該製造廠的辣椒粉輸入申請。

林金富指出，食藥署針對中國辣椒粉持續採逐批100%查驗，近半年中國辣椒粉報驗批數145批、其中27批不合格、不合格率18.62%，其中有7批次檢出蘇丹紅，其餘則為農藥殘留違規。

此外，今天也有一批中國花椒被檢出4種農藥殘留超標，包括芬佈賜0.24 ppm、畢達本0.06 ppm、陶斯松0.82 ppm、得克利1.16 ppm；林金富表示，全批500公斤將依規定在邊境退運或銷毀，未來針對該業者也從一般抽批調整為加強抽批。

食藥署今天公布的邊境查驗不合格名單共有23項，除了辣椒粉、花椒外，另有自中國、日本、泰國、越南等地輸入的奇異果、烤核桃、蜜柑、鮮凍金枕頭榴槤、蘆筍、蘋果、花椒等被檢出「農藥殘留」違規；「重金屬」超標的則有克羅埃西亞的新鮮黑松露、法國的葛宏德區天然灰海鹽及日本的螢光烏賊、烏賊及石狗公。

又有1批自中國進口的辣椒粉被檢出蘇丹色素3號，全批4995公斤在邊境攔截銷毀。 （食品藥物管理署提供）

又有1批自中國進口的辣椒粉被檢出蘇丹色素3號，全批4995公斤在邊境攔截銷毀。 （食品藥物管理署提供）

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