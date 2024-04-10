花蓮強震》花蓮2000戶受災 中央推多元安置、支持組合屋方案

總統蔡英文在行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌等人陪同下，到前進指揮所慰問搜救人員，指示用最快速度投入災後復原和振興。（記者王錦義攝）

2024/04/10 20:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震重創當地許多產業，據花蓮縣政府統計，紅、黃單及其他受災戶高達2000戶急需安置。總統蔡英文今天下午到前進指揮所慰問搜救人員，也指示用最快速度投入災後復原和振興；行政院副院長鄭文燦說，會提供災民多元安置方案。

鄭文燦說，會提供多元租屋協助，不論是自行租屋，或是依親、有租約都能申請補助，也透過社會住宅包租代管媒合租屋。此外，強震重創當地旅宿業者，就像防疫旅館，會給另外獎勵金，中央擬透過獎勵金的方式，鼓勵飯店民宿提供災民月租方案，初步調查，已有70家業者願提供498間房。

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對於花蓮立委傅崐萁要求中央興建組合屋，鄭文燦說，組合屋方案也會支持，地方提出適當的區位、提出適當計畫，費用由中央來支持，希望讓災民能夠有多元安置選項，哪一個對他生活影響最小，以這個方式來進行，最重要的是速度要快，要造冊，讓每個災民都能夠重建期當中得到最大支持。

而觀光旅遊業的振興是總統非常關心的，鄭文燦說，太魯閣封閉，看報上來要5億，可能10億元還不一定能修復，對觀光旅遊造成很大影響，希望縣府提的旅遊振興計畫，可以在震災之後，特別在暑假之前推出，逐步恢復旅遊的量能，初期會有很多挑戰，希望長期支持，讓花蓮旅遊復，希望長期跟縣府，一起提出通更好的方案花蓮最好的後盾。

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