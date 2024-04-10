大甲媽遶境4/11、12回彰化「環保攻略」看這裡！

大甲媽鑾轎明、後天將回到彰化縣，彰化縣政府加碼了環保攻略，號召大家一起來個「綠色遶境」，民眾只要收集指定資收物，可於指定地點兌換精美宣導品。（環保局提供）

2024/04/10 21:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕9天8夜的大甲媽祖遶境活動今天（10日）第5天，明、後天這場全國矚目的宗教盛典將回到彰化縣。面對信眾熱情參與，縣府不僅準備了迎接媽祖鑾駕的各項措施，同時加碼了環保攻略，號召大家一起來個「綠色遶境」。在遶境路線上設置了資源回收點和提供奉茶、公廁信息的電子地圖，方便信眾隨手回收和了解服務設施。

為了讓遶境路途保持清潔，環保局特別製作「大甲媽祖遶境-環保攻略」電子地圖，讓信眾能一手掌握所有資訊，力行遶境不留廢的環保作為。

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環保局表示，媽祖遶境活動將不僅是傳統宗教盛事，更是一次環保行動的號召，將結合遶境沿途宮廟響應環保，設置資源回收設施，也宣導民眾自行攜帶環保餐具、水壺等物品，酌量取用食物，安全又衛生之外，也能有效地降低廢棄物產出。

為鼓勵民眾落實資源回收及源頭減量，環保局結合各地清潔隊於沿線設置資源回收兌換站點，民眾只要收集指定資收物，可於指定地點兌換精美宣導品。另外，在環保局宣導攤位出示環保餐具、自備水壺等減廢環保作為，可以獲得精美宣導品1份。

去年，這項活動吸引了超過3000人參與，總共回收了3萬4682公斤的回收物，比前一年增加了11.5%。今年活動詳細資訊可至彰化縣環保局臉書「環保in彰化」或各鄉鎮市公所官網查詢。

大甲媽遶境活動明天將進入彰化縣，環保局在遶境路線上設置了資源回收點和提供奉茶、公廁信息的電子地圖，方便信眾隨手回收和了解服務設施。 （環保局提供）

今年9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，參加人數刷新高，鑾轎所到之處，人群如潮水般湧入，熱鬧非凡。（記者張聰秋攝）

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