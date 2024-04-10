重罰奏效！大甲媽遶彰化不見放煙火 僅開2勸導單

大甲媽6日在彰化市遶境時，有信徒欲以吊車吊掛鞭炮方式施放爆竹煙火，消防員勸導後，改以吊掛紅布條祈福。 （圖由消防局提供）

2024/04/10 16:11

〔記者湯世名／彰化報導〕去年大甲媽遶境彰化縣，爆竹煙火滿天飛，消防局取締16件，重罰156萬元，今年大甲媽南下遶境彰化縣，全程幾乎靜悄悄，僅有4件檢舉案，宮廟人員經消防人員勸導後將煙火爆竹撤除，僅開出2張勸導單，顯示去年重罰奏效，消防局將於大甲媽回鑾時派員全程緊盯，有違法施放爆竹煙火就取締。

消防局指出，今年第1件檢舉案是大甲媽6日在彰化市遶境時，有信徒欲以吊車吊掛鞭炮方式施放爆竹煙火，他們接獲民眾檢舉趕抵現場，告知信徒相關規定後，信徒也很配合，改以吊掛紅布條進行祈福，因此他們僅開出勸導單，並未開單告發。

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另一起則是7日在溪州鄉西螺大橋前，有信徒在地面擺放大量爆竹煙火，經民眾檢舉，警方與消防單位介入勸導後，信徒立即將爆竹煙火撤除，由消防員開出勸導單。

消防局指出，白天施放鞭炮應依其產品使用說明進行施放，禁止堆疊、串接或使用吊車等機具懸掛鞭炮，更嚴禁未經申請許可，燃放專業煙火或以拖板車載運施放專業煙火。去年大甲媽遶境彰化縣境時，他們共取締違法爆竹煙火案件16件，罰鍰總計156萬元；今年僅有4件檢舉，共開出2張勸導單，顯示去年重罰奏效。

消防局表示，依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每天晚間10點至隔天清晨6點，不得施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火或特殊煙火，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。呼籲各宮廟凝聚信眾力量，一起以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，民眾心誠參與活動隨香祈福，避免燃放爆竹煙火，希望大甲媽祖遶境活動能達到「遶境祈福、安全平安」。

有信徒7日在西螺大橋前路面擺放爆竹煙火，消防員勸導後全數撤除。（圖由消防局提供）

大甲媽在彰化縣遶境時，消防局人員全程緊盯有無違法施放爆竹煙火。（圖由消防局提供）

大甲媽在彰化縣遶境時，消防局人員全程緊盯有無違法施放爆竹煙火，並即時進行宣導。（圖由消防局提供）

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