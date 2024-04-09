北斗東螺媽「罕見神器」迎大甲媽 廟方：可提升靈氣

北斗東螺媽天后宮製作一對有白羽毛跟黑羽毛的雞毛撢子，做為神明進香遶境，幫神轎開道使用。（記者陳冠備攝）

2024/04/09 22:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境9天8夜活動，7日來到彰化縣北斗鎮東螺媽開基天后宮會香，東螺媽神尊也坐上神轎迎接，特別的是在神轎前有一對用白色跟黑色羽毛做成的雞毛撢子開道，「罕見神器」引起不少香客好奇。東螺媽天后宮表示，這對雞毛撢子是由白公雞羽毛製成，象徵「白鳳」，是神明出巡時的帶路使者，可掃除陰霾，提升靈氣。

東螺媽天后宮執行長林建成表示，日前廟方得到指示，需製作一對有白羽毛跟黑羽毛的雞毛撢子，做為神明進香遶境，幫神轎開道使用，但目前能手工製作雞毛撢子的業者幾乎找不到，經過指示得知，台灣雞毛撢大師陳忠露，就在彰化埔鹽，於是立即下單製作，直到一個多月前才製作完畢，剛好趕上大甲媽遶境，首度使用，盼能為大甲媽遶境隊伍增添靈氣。

請繼續往下閱讀...

陳忠露表示，早期神明遶境進香，乘坐的大轎（神轎）上會帶著一隻白公雞前行，因為白雞代表天界的白鳳，在乾坤中代表陽，由於遶境進香過程住在外地，凌晨時陽氣最弱，而公雞總在天亮破曉時鳴啼，有破除黑暗、剋制陰煞鬼怪、迎接希望與光明的作用，是神明出巡時的帶路使者，但近年動保觀念提升，在神轎上放白雞已漸漸減少，而有廟宇該用白色雞毛撢子取代。

陳忠露說，近年收到南部許多廟宇訂做全身白色羽毛的雞毛撢子，多稱其做為進香遶境使用，東螺媽天后宮則是要求訂做白、黑兩色雞毛撢子，分別採其白公雞羽毛與一般公雞尾毛製作，耗時約一個多月，該對雞毛撢子是唯一雙色，也是彰化廟宇第一對。

彰化北斗東螺媽坐上神轎與大甲媽會香，在神轎前有一對用白色跟黑色羽毛做成的雞毛撢子（紅圈處）開道，「罕見神器」引起不少香客好奇。（翻攝大甲鎮瀾宮youtube）

北斗東螺媽找來台灣雞毛撢大師陳忠露，特製白黑雙色雞毛撢子，做為繞境進香使用。（記者陳冠備攝）

白雞代表天界的白鳳，是神明出巡時的帶路使者，近年動保觀念提升，在神轎上放白雞已漸漸減少，有廟宇改用白色雞毛撢子取代。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法