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大甲媽祖回鑾 台中警部署交管、嚴防滋事

大甲媽祖鑾轎南下進香行經台中市海線時，信眾爭相鑽轎。（記者張軒哲攝）

大甲媽祖鑾轎南下進香行經台中市海線時，信眾爭相鑽轎。（記者張軒哲攝）

2024/04/10 10:08

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽回鑾囉！大甲媽遶境進香9天8夜行程，鑾轎預計4月13日中午過後將抵達沙鹿區沙田路與向上路口處，由清水警方接續勤務，為因應大量人車潮湧入，維護道路交通安全與暢通，清水警分局今日指出，將視車流狀況，彈性實施調撥車道交通管制，提醒用路人提早規劃改道，避免行程受到延誤。

全台進入媽祖進香旺季，今年白沙屯與大甲媽進香活動人潮湧現，沿線信眾共襄盛舉，清水警方指出，加強事前約制各陣頭、宮廟，勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件。大甲媽回鑾勤務，將布署重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，警方加強蒐證錄影，遇有衝突即刻制止並依法逮人送辦，呼籲各陣頭、宮廟勿以身試法。

清水警方指出，調撥車道管制時間4月13日12時至20時，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，自沙鹿區沙田路與向上路口起至清水區中山路與高美路口止將實施北上機動調撥車道管制，分流沙田路、中山路北上車流改道向上路、中華路（外環道）紓解車潮。

媽祖鑾轎朝興宮駐駕後，清水區中山路、五權東路口實施封閉，管制北上車輛改道行駛高美路或中華路，避免壅塞以維交通順暢，呼籲用路人避開清水市區中山路段，改道行駛中華路或中清路。大甲媽祖鑾轎14日上午6時自清水朝興宮起駕，清水分局於上午6時起至15時止起實施調撥車道管制措施，管制路段自清水區中山路與中華路口起至中華北路、中山路口止沿線南上車道調撥，以疏解車流。

清水警方公布13日大甲媽祖回鑾交管路線圖。（清水警分局提供）

清水警方公布13日大甲媽祖回鑾交管路線圖。（清水警分局提供）

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