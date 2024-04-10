陽明交大宿舍大減401床惹怒學生 改建延至明年7月

陽明交大原擬今年底前拆除博愛校區學生宿舍達401床，但引起學生眾怒，校方表示拆除作業將延到114年7月拆除。（記者洪美秀攝）

2024/04/10 13:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大原擬今年底前拆除校內博愛校區學生宿舍達401床，引發學生憤怒；學聯會強調，校方應正視學生住宿需求，立即重新評估宿舍拆除時程、重審床位政策，包括113學年度宿舍床位驟減危機及後續因應方案等，不能片面決定；校方原訂113年底拆除博愛校區3棟宿舍共401床，將延至114年7月。

陽明交大表示，因校內的學生宿舍過於老舊，且軟硬體設施不足，即將整修的10舍已使用近40年。校方近年爭取補助並編列預算，逐年進行大型宿舍改善工程，就是希望提供學生更好的居住環境，原預計113年底拆除的博愛校區2、3、4舍3棟宿舍共計401床，將延緩至114年7月拆除，待114學年光復校區10舍636床整修完成後，博愛校區2、3、4舍拆除減少的床位就可全數回光復校區，希望以此方式解決學生住宿問題，且不影響學生權益。

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陽明交大學聯會也提出三大訴求，包括重新審視床位政策，住宿保障名額需控制等，床位緊缺時，應避免增加住宿保障名額。如目前大一移地共學政策體驗性質居多，但實際成效及對學生的影響過去2年並未充分評估。呼籲校方重新評估此政策，確保不會損害學生的住宿權益及學習生活。

此外應重新評估234舍的拆除時程，因宿舍的整修及拆除有其必要性，但過程校方應盡力平衡床位數以避免床位減量，盡力增加113學年度可提供的床位數。由於今年未獲宿舍床位者一次大量增加，校外租房時間壓力大，呼籲校方協助開拓其他住宿選擇提供學生，以緩解學生的生活困境。

同時應明確宿舍床位變化及配套計畫，請校方2週內透過公告信及校網公告接下來至少3年的宿舍整建計畫及床位變化和預計配套方案，且應廣泛蒐集學生意見，再進行調整規劃。

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