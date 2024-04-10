旅遊團疑似食品中毒案 南市衛生局勘查發現環境不佳

台南發生旅遊團疑似食物中毒案，衛生局稽查發現其用餐地點環境整潔不佳。（圖由南市衛生局提供）

2024/04/10 11:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南發生旅遊團疑似食物中毒案，經衛生局稽查用餐地點白河「其樂磚窯雞」，發現環境整潔不佳，已當場限期要求改善，若複查不合格將祭嚴罰，同時已全面採檢，尚待檢驗結果以釐清食安因果關係。

南市衛生局表示，昨（9）日接獲嘉義縣衛生局通報39人旅遊團發生疑似食品中毒症狀，該局隨即介入調查，經查8日該團食用午餐之後，陸續有團員出現嘔吐、腹痛等不適症狀，截至昨日共25人出現不適症狀，患者症狀都已緩解離院，尚未接獲其他醫院相關病例通報。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，針對該團的旅遊史，會同勞工局派員至其樂磚窯雞現場查核，現場環境整潔不佳未符合食品良好衛生規範準則，已命其限期改善，若後續複查不合格將依食品安全衛生管理法第44條可處6萬至2億元罰鍰。該案共採樣食品檢體6件、環境檢體6件及廚工檢體2件，將依檢驗結果釐清因果關係。

台南市長黃偉哲表示，如果因為是台南的飲食造成的食安問題，絕對嚴加處置絕不寬貸，檢驗結果如果有因果關係，則追究業者相關行政與法律責任，提醒食品業者應落實保存管理，廚工相關的健康檢查，確保消費者安全。

衛生局呼籲所有食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的「5要原則」。要洗手─調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。要新鮮─食材要新鮮，用水要衛生。要生熟食分開─處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。要澈底加熱─食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。要注意保存溫度─保存低於7℃，室溫不宜放置過久，就能預防食品中毒的發生。

台南發生旅遊團疑似食物中毒案，衛生局稽查發現其用餐地點環境整潔不佳，並且要求限期改善。（圖由南市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法