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八方雲集疑食物中毒 柳采葳：去年12月就曾出現問題

北市議員柳采葳。（資料照）

北市議員柳采葳。（資料照）

2024/04/09 17:29

〔記者蔡思培／台北報導〕近來食品安全議題延燒，連鎖鍋貼店「八方雲集」位於台北市的北投公館分店也傳狀況，前天（7日）有6名消費者購買玉米濃湯及鍋貼，後續有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。北市議員柳采葳表示，該分店去年12月就曾出現問題，雖在今年初複查時合格，問題仍爆發，顯示管理上仍有問題。

台北市長蔣萬安表示，衛生局稽查都是無預警稽查，若不合格還會再無預警稽查，有缺失就會要求限期改善，未改善可開罰，至於未來是否在第一時間發現違規就刻即刻停業可以再討論，若發生重傷、致死會要求勒令停業，至於停業門檻6人是否修正可再討論。

蔣萬安今赴台北市議會進行本會期第一次施政報告，柳采葳在質詢中指出，八方雲集北投公館店去年12月就曾出現問題，被要求改善衛生環境，店家雖在今年1月複查時合格，但問題仍爆發，且店家現在仍在營業中。近來爆出食安疑慮的藏壽司、島語自助餐、初瓦、嚮辣也都曾被要求限期改善。柳質疑多間違規店家在稽查合格、改善間無限循環，是在消耗市府稽查人力。

柳采葳表示，若市府無法要求店家暫停營業，至少要做好資訊揭露，但她發現衛生局網站的「食安專區」大故障，4月5日至網站「蘇丹紅違規產品查詢專區」竟顯示「資料集設定錯誤」無法查詢，且文宣上的蘇丹紅專區的QRcode掃描後竟導向簡體字網站。

柳采葳認為，市府應強化食安資訊揭露，不該只有遇到重大食安事件才公開資訊，應研擬爭議店家資訊揭露規範標準，讓民眾有取得官方統一資訊的管道，市府也可針對有爭議店家資訊揭露訂定規範標準。對此衛生局長陳彥元說，證據足夠再揭露最好，至於揭露程度還可再討論。

柳采葳也提到，台北市食安官在柯市府時被降為局處層級二級，食安官應負責跨局處的督導、調度、指揮，但現由副局長擔任，要如何協調各局處局長？柳建議蔣萬安選擇第三位副市長時，讓有公衛、食安背景者優先。對此蔣表示持續徵詢，第三位副市長可朝有公衛、食安背景的人選前進。

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