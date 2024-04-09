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台南「楠西梅嶺賞螢季」4/27開跑 總量管制採線上報名

「2024台南楠西梅嶺賞螢季」將於4月27日至5月12日登場。（南市觀光旅遊局提供）

「2024台南楠西梅嶺賞螢季」將於4月27日至5月12日登場。（南市觀光旅遊局提供）

2024/04/09 22:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2024台南楠西梅嶺賞螢季」27日在楠西區梅嶺伍龍殿旁廣場開幕。今年維持總量管制，活動期間3個週末假日採線上預約報名（近期公告），兼顧人車分流，維護賞螢與生態環境。

南市觀光旅遊局表示，今年賞螢季4月27日至5月12日，活動期間假日（週六、日）採總量管制入場，每日兩梯次，每梯次800人，每日以1600人為限。屆時將安排2名導覽解說老師，分別於第1賞螢區-出水仔及第2賞螢區茶園定點解說。行程預估，伍龍步道入口→出水仔（第1賞螢區，約1.1公里，腳程約30分）；伍龍步道入口→茶園（第2賞螢區，約2公里，腳程約1小時）。

期間的週末假日，楠西區商圈發展協會與在地小農設攤，推廣楠西區農特產品，還有「藝同DIY」；也與在地協會團體合作，提供餐飲、農特產、旅宿業共推賞螢季優惠活動，推薦周邊區域含左鎮、玉井、楠西、南化區等順遊相關行程，例如曾文水庫，江家古厝，梅嶺風景區登山步道，龜丹溫泉，玄空法寺，萬佛寺等。

值得一提的是，這次賞螢季活動恰逢南市客委會舉辦2024桐花小旅行，旅客可以白天賞桐花，晚上賞火金姑。

南市觀旅局表示，遊客多利用大眾運輸前往，例如今年2月正式上路的台灣好行「梅嶺線」，串聯玉井、鹿陶洋江家古厝及梅嶺風景區，假日往返各9班次，共18班次。

活動期間，平日綠22線將增開19:50玉井發車往梅嶺，20:30梅嶺發車往玉井；假日台灣好行「梅嶺線」（4/27-28、5/4-5、5/11-12）則增開20:00玉井發車往梅嶺，21:00梅嶺往玉井班次。

來梅嶺賞螢可順道賞桐花。（南市觀旅局提供）

來梅嶺賞螢可順道賞桐花。（南市觀旅局提供）

梅嶺登山步道踏青好風光。（記者洪瑞琴攝）

梅嶺登山步道踏青好風光。（記者洪瑞琴攝）

配合「楠西梅嶺賞螢季」，活動期間平日「綠22線」將增開19:50玉井發車往梅嶺，20:30梅嶺發車往玉井。（記者洪瑞琴攝）

配合「楠西梅嶺賞螢季」，活動期間平日「綠22線」將增開19:50玉井發車往梅嶺，20:30梅嶺發車往玉井。（記者洪瑞琴攝）

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