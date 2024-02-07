侯友宜視察春節疏運 發福袋、慰勞值勤人員

新北市長侯友宜（前排左）至板橋車站視察春節疏運情形。（記者賴筱桐攝）

2024/02/07 20:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜傍晚到板橋車站關心春節返鄉交通疏運情形，慰勞台鐵、高鐵和警察輪值人員，透過預錄廣播向市民拜早年，並沿途發送龍年福袋，祝福大家「吉龍舞春」（台語諧音：錢攏有剩），新的一年「龍舞幸福」（攏有幸福）。

侯友宜表示，春節期間市府將透過交控中心，隨時和高鐵、台鐵、高速公路局等單位保持聯繫，密切掌握各地交通狀況，今天傍晚台鐵或高鐵站人潮不算擁擠，市區道路大致順暢，不過，國道1號、3號部分路段壅塞，時速約40公里；他提醒，天氣濕冷、視線不佳，駕駛人應注意路況，配合交通單位執法，快樂出門、平安回家。

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高鐵從昨天（6日）起至2月15日，展開為期10天的春節疏運計畫，加開461班次列車（南下246班、北上215班），提供1875班次列車的旅運服務；另外，台鐵公司也全線加開各級列車234列次，與去年春節疏運相比，平均每日增加7994個座位數，盼紓解返鄉及出遊民眾旅運需求。

新北市交通局交通安全科科長林碧芬指出，2月10日（初一）至12日（初三）每日清晨5點至中午12點，國道5號石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向的用路人，避開封閉時段或改走台9線。

交通局提醒，新北市計程車春節加成收費自春節連假前3天起，即從2月5日凌晨0點起至2月14日深夜12點止共計10天，春節加成30元已計入跳表，與台北市、基隆市同步實施，乘客依跳表金額支付車資，瑞芳及烏來地區固定路線，依現場公告春節運價收費。

交通局建議，民眾走春出遊多利用大眾運輸交通工具，新北市境內行經觀光旅遊景點的公車，包含淡水紅毛城、漁人碼頭的紅26；瑞芳九份老街、黃金博物館的788、827、856、965和烏來的849等公車路線，將視人潮機動增班，開車民眾可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。

新北市長侯友宜（右）發送龍年福袋給民眾。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜（左）致贈春聯給高鐵公司代表。（記者賴筱桐攝）

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