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「竹塘帝寶」求售 開價1.5億評價兩極

「竹塘帝寶」求售，屋主開價1.5億元，成為話題。（民眾提供）

「竹塘帝寶」求售，屋主開價1.5億元，成為話題。（民眾提供）

2024/02/07 16:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年蛋價漲翻天，造就彰化縣不少多金的「雞蛋大亨」，偏遠的竹塘鄉近來傳出有上億元的「超級大農舍」求售，一對事業有成的兄弟，5年前買下4000坪的農地，蓋起2棟佔地共280坪的別墅莊園，如今因故脫售，開價1億5000萬元，成為地方熱烈討論的話題，地方稱它是「竹塘帝寶」，有人認為這是稀有物件，可遇不可求，但有更多人認為，1億5000萬元買農舍，根本頭殼壞掉。

1億5000萬元的房價在竹塘鄉創下紀錄，據了解，屋主是一對事業有成的兄弟，5年前兄弟倆衣錦還鄉，有意返鄉買地養老，一出手便買下4000坪的農地，後來又以石材為主打造280坪的豪華別墅，裡面共有14房8廳16衛。它蓋在農地的最內部，若要走到最近的鄰路還要農地內步行近5分鐘。

承銷的太平洋房屋專業房仲林湧泉說，2015年通過農發條例後，農地要蓋豪宅「越來越難」，該法的精神是「農地農用」，土地持有人要蓋房舍，建物必須佔全部農地的1/10，且建案都得送到中央審查，近年審查越來越嚴格，該建案剛好搭上農發條例上路前的「末班車」，一切合法，現在要蓋這種農舍，難上加難。

他說，屋主之所以開價1億5000萬元，除了建材講究外，還有4000坪的農地，方方正正4000坪集中的農田現在非常稀有。竹塘鄉是國內雞蛋的重要產區，蓋雞舍屬於嫌惡設施，週邊500公尺不能有住宅，該農地週邊杳無人煙，不論蓋雞舍或休閒農業區都非常適合。

當地另一名房屋仲介說，「難以想像的高價」，鄉下地方沒人買得起，當地農地每分地約2、300萬元，4000坪農地約近3000萬元，農地和農舍合起來出售，開出1億5千萬元求售，實在離譜，價格折掉一半都不算過份。

他說，1億5000萬元買農舍，對科技大亨可能「小菜一碟」，但地方無此多金的人物，買這種行情的農舍「會被笑」。

4000坪農地外加280坪建地的豪華大農舍，開價1億5千萬元，號稱「竹塘帝寶」。（記者顏宏駿翻攝）

4000坪農地外加280坪建地的豪華大農舍，開價1億5千萬元，號稱「竹塘帝寶」。（記者顏宏駿翻攝）

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