我赴以色列旅行團首批返國 旅客感慨台灣人過得太輕鬆悠閒

蔡姓旅客表示，先聽到警報才看到飛彈劃過天空的軌跡。（記者姚介修攝）

2023/10/09 15:46

〔記者姚介修/桃園機場報導〕巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯7日對以色列發動今年以來規模最大的一次攻擊，並從加薩地區發射大量火箭，派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。根據外電報導，以色列已進入戰爭狀態，並開始攻擊加薩地區的哈瑪斯標的。首批我國前往以色列旅行團9日上午返台。

據交通部觀光署統計，共有5個旅行團124人停留當地，部分旅行社則是調整行程，在9日上午已經有安排旅客搭乘國泰航空班機返台，但旅行社業者對於相關規劃不多表示意見，但都很開心能夠回到台灣。

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一位蔡姓旅客感謝外交部的協助，讓團員們可以提早5小時返台，飛機一落地她也立刻向親友報平安，經過這件事她也覺得台灣人過得太輕鬆、悠閒了，應該要有居安思危的意識，不過原本單純的觀光旅行變成危機四伏也是自己始料未及的事。

9日近中午搭乘國泰航空班機返國的旅行團團員下機後表示，攻擊事件發生時團員們的行程剛好在耶路撒冷，也目睹空中有不知名的飛彈或火箭炮在追逐，「爆炸的聲響讓大家嚇了一跳」，但厲害的是，大家都是先聽到了警報，才看到飛彈。當下還以為是煙火，甚至拿起手機錄影，直到返台後才感覺處在這樣的狀況是件很恐怖的事。

另一位到以色列參加「住棚節」（Sukkot）的張先生則指出，攻擊發生時旅遊團他們已回到北部地區，當時狀況依舊緊張，街上也有很多商店都已關閉，遊客減少很多，當地官方通知旅客早點離境，台灣的家人及教會也都很擔心，團隊最後是提早6小時離開以色列，雖然他是第一次參加就遇到攻擊事件，但若有機會他仍願意再到以色列旅遊。

有位民眾特別帶著媽媽與親友到機場為妹妹接機，她表示，家人在7日得知攻擊消息時，因為電話訊號不佳只能傳訊息關切家人的安危，最後反而是在以色列的妹妹安慰大家不要緊張，但家人們這幾天根本睡不著，得知妹妹要搭機返台，就帶著鮮花接機。

根據外交部7日更新旅遊警示燈號，將以色列歸為「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」的第3級「黃色警示」，外交部提醒，民眾在以色列如遇急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

一對由以色列返台許先生跟和溫小姐則表示，他們是去參加教會活動，由於是在北部，並沒有沒任何感受。（記者姚介修攝）

家人擔心妹妹（左）在以色列的情形，今天特別到機場接機獻花。（記者姚介修攝）

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