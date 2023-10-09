被轟小編擋子彈 教育部「雅婷」：部長第一時間指示下架影片並致歉

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告惹議，倒讚數飆破4000，10月8日從YouTube下架。教育部社群雅婷今在臉書再度道歉說明。（圖擷自中華民國教育部YouTube，現已刪除）

2023/10/09 14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部上月發布「0-6歲國家一起養」文宣廣告片，被質疑是貶低歧視公仔動漫迷，遭到網友批評猛轟。教育部昨下架影片並道歉，今於教育部臉書再度道歉，但因是以社群小編「雅婷」身份發文說明，又被轟是要小編出來擋子彈。社群小編今天下午再發文說明，教育部長潘文忠在第一時間指示下架影片並表達歉意。

教育部社群雅婷說明，整個處理過程中當然也有與教育部內長官、同仁討論具體的改善作法，網路社群是教育部面對大眾的重要窗口，才因此由雅婷團隊代表回應，讓網友擔心，也進一步向大家說明，教育部社群多年下來，熟知如何同時產製內容，也替教育部價值把關，但不同單位的經驗與方法並不一致。社群編輯們（雅婷與同事們）覺得這次事件遺憾的同時，也認為是改善組織的一次好機會。

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教育部雅婷表示，部長潘文忠第一時間知道後，指示影片進行下架，並對民眾表達歉意；部長潘文忠一直認為社群是跟大眾溝通討論的重要管道，因此雅婷團隊也才會在今日再度透過教育部社群向大眾致歉。雅婷團隊也同時回饋社群製作的經驗，教育部也會將這樣的經驗供作全體同仁的指引、整合進未來工作流程。這是相當重要也非常挑戰的事情。

教育部「0-6歲國家一起養」30秒宣傳廣告，內容為一名2寶爸拿錢給媽媽拜託幫忙代收「公仔」包裹，但被質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書還沾沾自喜。

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