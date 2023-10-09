諸羅搖滾首日超火熱吸6萬人次 日本超人氣樂團今將登場

諸羅搖滾吸引爆滿觀眾。（記者林宜樟攝）

2023/10/09 08:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕被譽為「國慶連假全台最大場搖滾音樂盛典」的「2023嘉義市搖滾音樂祭—諸羅搖滾」，昨天在嘉義文化創意產業園區開唱，以雙舞台、馬拉松式演出，從中午到晚上吸引超過6萬人次欣賞，今天還有日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」演出，預計將有更多人參與，引爆嘉義搖滾音樂熱情。

嘉義市長黃敏惠昨晚參與諸羅搖滾盛會，到場與年輕人同樂，在台上與電視八點檔「天道」的男主角東俊，一起高唱經典歌曲「歡喜就好」，現場氣氛熱鬧，許多民眾走逛文創市集、大啖在地美食，雖然現場晚間下雨，但越晚越嗨。

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黃敏惠說，「諸羅搖滾」音樂祭邁入第3年，很開心看到年輕朋友，忘情地沉浸在音樂中，今天有邀請金音獎樂團「糜先生」及日本龐克樂團「Tokyo Honey Trap」等超人氣樂團，活動地點在嘉義文創園區，就在嘉義車站旁，交通便利性佳，歡迎全台民眾把握機會，來嘉瘋搖滾。

昨天音樂祭首日，由打倒三明治、胖虎、溫室雜草、老破麻、Traveller旅人、固定客、The Tic Tac、怕胖團及庸俗救星等樂團，接棒熱力演出，金曲獎樂團「滅火器」擔任壓軸，許多樂迷在園區內打地鋪，累了就休息，休息完後再站起來搖滾。有來自外地的年輕觀眾說，諸羅搖滾音樂祭只要搭火車到嘉義站，出站走3分鐘就到會場，附近還有漂亮的古蹟建物嘉義市立美術館可欣賞，完全不會無聊，即使遇到下雨，一旁建物也能躲雨，真的很方便。

嘉義市文化局表示，今天有剛結束倫敦巡演、立刻就到嘉義市公演的日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」，以及P!SCO、溫蒂漫步、粗大BAND、OBSESS、無妄合作社、麋先生等超強卡司接力登場，邀請各地樂迷朋友來共襄盛舉。

市府建議樂迷多利用大眾交通運輸工具，如欲開車前往會場，可用手機下載「愛嘉義APP」，即時查詢周邊停車場剩餘空位。「諸羅搖滾」音樂祭演出期間，將在嘉義WE+1及三立新聞官方YouTube、Vidol影音頻道進行實況轉播，或上臉書粉絲專頁嘉義+1 We Chiayi查詢。

諸羅搖滾昨天吸引6萬人次欣賞演出，今天還有日本樂團登場。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠（右四）昨晚到諸羅搖滾現場欣賞。（記者林宜樟攝）

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