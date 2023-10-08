月眉土資場復營運 基隆市府澄清：最嚴格標準審查

基隆市議員陳冠羽對月眉土資場質疑市府說明會對相關問題說不清楚，基隆市府晚間發布新聞稿，澄清基隆市長謝國樑是基於議會關心去視察，並非對地方開說明會，市府會用最嚴格標準審查恢復營運。（基隆市政府提供）

2023/10/08 23:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（8日）晚間發布新聞稿澄清，基隆市長謝國樑日前到月眉土資場聽取都發處對其復營運前置作業說明，該行程「並非」地方說明會，而是出於市議會關心，謝國樑才前往視察，市府強調，對於月眉土資場復工，將以最嚴格要求檢驗，為民眾的環境永續而持續努力。

2019年月眉土石方資源堆置處理場因為豪大雨造成南側邊坡坍滑，勒令停業，2022年12月業者取得了復營運許可，不過迄今，尚未恢復營運。

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基隆市議員陳冠羽質疑，謝國樑先前曾在市議會承諾召開「地方說明會」，但迄今沒有召開。其次，市府先前承諾要把關砂石車的流量、對橋梁、道路的監控，在當天的簡報中都含糊其詞。另外，警局警力不足，市府卻要求加強取締，加重警勤負擔。至於空污、水質污染等問題，簡報中沒有詳盡資料。

暖暖區議員林旻勳也認為，市府應該強化道路、橋梁的養護及監測，以及道路粉塵砂石、水源水質等問題的監控，另外，對於砂石車必經的暖江橋，也應該做好交通規畫。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，月眉土資場業者在相關的前置準備完成，才會召開地方說明會。謝孝昆強調，針對議員的提醒，市府會持續加強要求業者，尤其是把關砂石車通行車次、於橋梁增設監測設施，要求業者配置義交協助交管，道路維護將由土資場定期刨鋪及修復，增設洗車台並派水車清洗路面，相關作業若有違規，採取扣點機制。

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