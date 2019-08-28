基隆月眉土資場爆弊案停收土方 工程受阻惹民怨

2019-08-28 11:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市月眉土資場近來不再收受新土方案收容申請，已申報的舊單也採總量管制，每天中午就停止收單，使基隆地區多項工程的土方無處可去，包括義六路雨水下水道工程、中興及信義國小校舍改建工程等都受到影響，市府表示，已陸續接到包商反映，目前正在簽辦協調解決辦法。

基隆市月眉土資場位於信義區大水窟段，面積45.6公頃，於2005年通過環評、水保審查，2006年土資場審查許可通過，可收受土石824萬立方公尺。

月眉土資場去年曾遭人檢舉違法收受家庭垃圾及事業廢棄物，市長林右昌主動函請基隆地檢署偵辦，檢調追查年餘，今年6月底認定違法屬實，月眉土資場內不只有營建廢棄物，還有廢棄機車、保齡球與塑膠瓶罐等家庭廢棄物，還發現市府月薪3萬多元的業務承辦科員，帳戶內短期間暴增逾千萬存款，卻無法交代收入來源，聲押禁見獲准，全案仍在偵辦中。

有營造業者反映，月眉土資場從8月初起不再收受新工程案件的土石收受申請，已經取得棄土證明的申報案件，也採取當日總量收容管制，約中午過後即停止收單，業者成本增加，工期延宕產生民怨等，造成很大的困擾及損失。

受影響工程包括義六路雨水下水道、中興及信義國小及巷道工程等，其中，義六路雨水下水道工程正進行到信二路信義市場人潮車流最多的路段，封閉一半車道施工，業者說，挖出來的都是有臭味的土方，臭味燻天，根本無法暫置，現在月眉土資場幾乎過午就不收單，等於每天只能做半天工程，出土約四台車，評估工程至少影響一半以上，假日塞車，民怨四起。

除了月眉土資場，離基隆最近的土資場在北投，業者說，要他們再去買其他棄土證明又增加運費，成本大增。市府表示，影響公共工程進度部分，近來已經陸續接到包商反映，目前正在簽辦協調解決辦法。

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