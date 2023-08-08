愛女走斑馬線遇死劫 他父親節籲賴侯柯郭為行人路權發聲

時代力量今日召開「行人大聯盟」記者會，強調人本交通的重要性，並號召民眾參與「820還路於民大遊行」。（時代力量提供）

2023/08/08 14:44

〔記者陳政宇／台北報導〕台南市一對母女今年5月8日綠燈行經斑馬線被撞，母親重傷、3歲幼女送醫不治，余爸爸今（8）日父親節痛訴，政府改善行人安全的進度龜速，且未從最根本的交通工程著手，不斷加強執法完全是本末倒置，他並點名各政黨總統參選人及潛在人選，應為行人路權議題發聲。

「820還路於民大遊行」將於20日凱道登場，時代力量今偕同多個民團及台大學生會代表，召開「行人大聯盟」記者會，強調人本交通的重要性。時代力量黨主席王婉諭表示，台灣交通事故每年奪走3千多條人命、50萬人受傷，更讓社會每年付出超過6千億元成本，光是今年1到5月就有 1309人死於交通事故，創民進黨執政七年來同期新高，倒退回十年前的水準。

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她強調，交通事故受害者沒有顏色黨派之分，「下了車，每個人都是行人」，人行空間不足、缺乏人本思維的道路設計、鬆散的駕照管理制度，造成了台灣聞名國際的行人地獄，面對這種惡劣環境，台灣需要的，是在乎每一個人的「行人大聯盟」，而不是為了爭奪權力的各種政治聯盟。

主辦「820還路於民大遊行」的行人零死亡推動聯盟鄭侑青指出，台灣時常出現沒有人行道、或騎樓被佔用的情況，這些阻礙讓行人被迫走在馬路中間，以至於台灣一年出現 400位的行人傷亡數字，影響400個家庭，她邀請民眾一起站出來參與遊行，一起達成行人零死亡的願景。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘說，2022年全台共有3千餘人死於交通事故，是已開發國家的8倍，由於人行道設計不佳，身心障礙者，常因人行道充斥路樹、郵筒、電線杆、雜物等，無法順利行走在人行道上，更甚有些縣市的郊區、馬路連人行道都沒有，被迫走在大馬路上與車爭道。

罹難者家屬余爸爸則透過影片表示，交通安全議題不分黨派、宗教、貧富，呼籲大家為了自己、下一代及親朋好友站出來，為行人路權挺身而出，他也點名民進黨總統參選人賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘，應該為行人路權議題發聲。

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