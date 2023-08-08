父親節遇立秋 廖大乙：陽消陰漸長宜吃酸、向吉方祈禱趨吉避凶

8日立秋，也是父親節，廖大乙建議，有民俗信仰的人可去拜三官大帝。（記者陳鳳麗攝）

2023/08/08 06:19

首次上稿 08/07 23:03

更新時間 08/08 06:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天（8日）是父親節，剛好碰到「立秋」節氣，秋老虎仍常發威，民俗專家廖大乙表示，「立秋」是陽氣漸消陰氣漸長，建議吃酸不吃辣以降燥，該節氣巧遇父親節，有民俗信仰的人可拜三官大帝、三清道祖等有「三」字的神明，因其代表「天父」，其他人則可向南、北大利方祈求，即可趨吉避凶。

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民俗專家廖大乙指出，今年癸卯年是雙春黑兔年，有很多特殊日子相連或同日，8日是24節氣中的第13個「立秋」節氣，剛好又與父親節同日，「立秋」與下個節氣「處暑」之間，天氣還是會很熱，因此老祖先教我們要吃酸不吃辣，降燥熱之氣，也讓情緒比較穩定。

廖大乙說，「立秋」節氣後，陽氣漸消陰氣會漸長，因此建議多穿明亮或艷的衣服，並修剪頭髮，讓自己比較喜氣、有活力，以穩定且開朗的心情迎接秋、冬季。

由於今年「立秋」節氣碰上父親節，有的人父親已過世或是不在身邊，看到別人幫爸爸過節而傷懷，廖大乙建議，沒有爸爸可過父親節的朋友，有民俗信仰的人，可找有供奉三官大帝或三清道祖的宮廟拜拜，因其代表「天父」，向祂們祈求，會獲得強大的正能量。

如果沒有民俗信仰，則可在父親節向今年的大利方，即南方和北方雙手合十祈禱，祈求心裡的願望能實現，若能持續15天這樣做，效果會更好。

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