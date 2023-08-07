大溪普濟堂遶境掀人潮 桃警110人交管38小時防聚眾鬥毆滋事
2023/08/07 21:51
〔記者李容萍／桃園報導〕每年農曆6月24日關聖帝君聖誕（今年國曆8月10日），桃園市大溪普濟堂依例在9日、10日一連兩天舉行傳統遶境盛大慶典，視為大溪人的第二個過年，展開迎神遶境及宗教民俗技藝活動，市府文化局「大溪大禧」活動配合遶境慶典帶進最高潮，在地大溪警分局表示，加上市府警察局、各分局支援警力共110名，以加強防制慶典聚眾鬥毆滋事，並在普濟嘗周邊道路實施交通管制38小時，確保迎神遶境順利。
因應遶境湧入遊客人、車潮，大溪警方自9日上午10點時起至11日凌晨2點止，總共38小時，交通管制路段包括大溪區康莊路（康莊路、中華路口至康莊、和平路口）、中央路、中正路、中山路、登龍路、和平路（含后尾巷）及普濟路等路段。
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另外，以慈湖路為界，在復興路、文化路、中華路規畫路邊停車區，在慈湖路、康莊路口延伸至勝利街口止規畫徒步管制區，管制區域除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間得視現場狀況機動調整視狀況提早或延後解除管制。
大溪警分局呼籲，廟會遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車或騎車應遵守交通規則，當日行經大溪區河東地區的用路人，應行駛外環道，避免進入市區，另進入市區欲參觀或參加活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸，並多加利用月眉及大溪橋頭停車場停放車輛，配合員警疏導，避免造成壅塞。