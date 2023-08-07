大溪普濟堂遶境掀人潮 桃警110人交管38小時防聚眾鬥毆滋事

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境9日起兩天盛大舉行，大溪警方將在老城區管制交通38小時。（記者李容萍攝）

2023/08/07 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕每年農曆6月24日關聖帝君聖誕（今年國曆8月10日），桃園市大溪普濟堂依例在9日、10日一連兩天舉行傳統遶境盛大慶典，視為大溪人的第二個過年，展開迎神遶境及宗教民俗技藝活動，市府文化局「大溪大禧」活動配合遶境慶典帶進最高潮，在地大溪警分局表示，加上市府警察局、各分局支援警力共110名，以加強防制慶典聚眾鬥毆滋事，並在普濟嘗周邊道路實施交通管制38小時，確保迎神遶境順利。

因應遶境湧入遊客人、車潮，大溪警方自9日上午10點時起至11日凌晨2點止，總共38小時，交通管制路段包括大溪區康莊路（康莊路、中華路口至康莊、和平路口）、中央路、中正路、中山路、登龍路、和平路（含后尾巷）及普濟路等路段。

請繼續往下閱讀...

另外，以慈湖路為界，在復興路、文化路、中華路規畫路邊停車區，在慈湖路、康莊路口延伸至勝利街口止規畫徒步管制區，管制區域除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間得視現場狀況機動調整視狀況提早或延後解除管制。

大溪警分局呼籲，廟會遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車或騎車應遵守交通規則，當日行經大溪區河東地區的用路人，應行駛外環道，避免進入市區，另進入市區欲參觀或參加活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸，並多加利用月眉及大溪橋頭停車場停放車輛，配合員警疏導，避免造成壅塞。

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境9日起兩天盛大舉行，大溪警方將在老城區管制交通38小時。（記者李容萍翻攝）

大溪普濟堂關聖帝君誕辰遶境9日起兩天盛大舉行，大溪警方將在老城區管制交通38小時。（記者李容萍攝）

大溪警分局邀請參加遶境社團進行約制及活動期間實施相關交通管制措施，讓此次迎神繞境活動圓滿順利。（大溪警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法