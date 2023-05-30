「小烏來宇內溪戲水區」今夏不開放 封園施工年底增野溪溫泉

桃園市復興區親子玩水熱點「小烏來宇內溪戲水區」今年不開放。（資料照，記者李容萍攝）

2023/05/30 20:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區親子玩水熱點「小烏來宇內溪戲水區」今年不開放！宇內溪戲水區是桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域，門票只要銅板價50元，每年夏季吸引大批民眾前往戲水消暑，市府風景區管理處今夏辦理「羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善工程」在5月28日開工，往年在6至9月開放的戲水區今年因工程取消對外開放，未來完工後將再新增一處野溪溫泉，整體工程預計今年10月底完工。

桃園市政府風景區管理處長廖育儀表示，市府向中央爭取經費啟動「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」，其中針對小烏來自然地質遊憩園區、義興砲台山遺跡及復興橋周邊，將進行遊憩節點景觀改善，小烏來位於大漢溪支流宇內溪下游是桃園熱門景點，擁有優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、宇內溪戲水區、天空步道、天空繩橋及風動石聞名。

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而宇內溪戲水區每年夏季開放，往年開放範圍為宇內1號橋至2號橋間，長度約250公尺的河道，設置6道固床工、攔河堰等減緩穩定水域溪水流速，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境，往年戲水區開放期間，聘請專業救生員駐守水域，保障遊客安全享受親水樂趣。不過，今年因執行工程取消對外開放，請民眾切勿自行前往。

廖育儀提到，甫開工的「羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善工程」隸屬於「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」之一，其中，工程將於宇內溪岸再規劃一處野溪溫泉，重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，以完善戲水區的遊憩服務，未來除了夏季清涼溪水外，冬季也會有溫暖熱湯，讓小烏來一年四季都好玩，進一步帶動當地觀光發展機能。

「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」分別為「三層、頭寮、慈湖遊憩系統」、「羅浮、小烏來遊憩系統」、「拉拉山遊憩系統」及「北橫服務設施優化及創意行銷」，工程重點為加強「羅浮、小烏來遊憩系統」預計於10月31日完工，年底驗收完成。

桃園市復興區親子玩水熱點「小烏來宇內溪戲水區」今年不開放。（資料照，記者李容萍攝）

桃園市復興區小烏來風景特定區。（記者李容萍攝）

小烏來瀑布。（記者李容萍攝）

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