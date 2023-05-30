確保「豐采520」防颱及7天搶險照實施作 竹縣府找專家現勘

新竹縣政府工務處會同建築師、土木技師等2名專家現勘「豐采520」建案工地，確保工地照實施作防颱加固施工及地下室東北區基礎工程先行灌漿穩固。（擷取自新竹縣政府官網）

2023/05/30 18:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府「竹北市豐采520天坑事件縣府專案小組」上週審查建商豐邑建設修正的1個月搶險計畫，因應颱風影響，同意3天防颱加固施工及地下室東北區基礎工程先行灌漿穩固，核備7天施工。縣府工務處今天（30日）下午會同建築師、土木技師等2名專家現勘，確保工地照實施作。

新竹縣政府說，專案小組27日審查豐邑建設所提修正過的搶險計畫，認為還有部分需要確實補充，並經第三方專業單位認證同意可行後，盡速送專案小組審核。

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不過基於防颱需要，工地建物地上樓層必須緊急加固，避免強風吹襲引起危險，同意豐邑啟動為期3天的防颱加固施工，另外，也基於專案小組委員建議，核准豐邑針對工地地下室東北區基礎工程先行灌漿穩固，主要為施作模板、鋼板收尾及灌漿，使地下室結構穩固，施工不涉及開挖，以7天為限。

工務處建築管理科長涂添惇今天下午率員，會同建築師、土木技師等2名專家，到「豐采520」建案工地勘查防颱措施以及7日搶險計畫施作內容與進度。他指出，地下室核准可施作搶險計畫的部分，目前看來都有按照計畫施作，工人確實在灌漿，沒有施作計畫以外的項目。至於防颱措施，經勘查確實用火藥擊釘固定鋼承板等，3天防颱整備已完成。

工務處指出，後續會再繼續監督「豐采520」工地，不定期稽查，確保市民權益及公共安全。

新竹縣政府工務處會同建築師、土木技師等2名專家現勘「豐采520」建案工地，確保工地照實施作。（擷取自新竹縣政府官網）

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