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    「豐采520」鋼板角鐵和沙包做擋土牆惹議 豐邑：鐵板與開挖面間隙有施作CCP水泥漿

    民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，公布照片質疑「豐采520」案地下室6層只用薄弱的鋼板角鐵和沙包做擋土牆。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，公布照片質疑「豐采520」案地下室6層只用薄弱的鋼板角鐵和沙包做擋土牆。（記者廖雪茹攝）

    2023/05/25 18:09

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    「豐采520」地下室6層首曝光 竹縣議員歐陽霆質疑工法有問題

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，公布照片質疑「豐采520」案地下室6層只用薄弱的鋼板角鐵和沙包做擋土牆；豐邑機構回應表示，開挖面以角鐵、鐵板施作的目的，是為了防止外壁土壤污染施工工作面，鐵板與開挖面之間的間隙也有施作CCP水泥漿，防止土壤中孔隙水滲出影響土壤穩定。

    歐陽霆質詢時表示，曝光的豐采520建案地下6層的照片，可見鋼板角鐵做擋土牆，再堆置沙包，地下室仍不斷滲水。豐邑建設H型鋼深度只有到地下5層，以安全度來說，至少要打到地下6層半。此外，有專業技師建議，地下室注滿水以平衡壓力差，避免造成更大的工安意外。

    豐邑機構執行長劉純芳回應說，建案基地皆依施工計畫執行，Ｈ樁打設深度皆依計畫施工，並無議員所說不符的情事。開挖面以角鐵、鐵板施作之目的，是為了防止外壁土壤污染施工工作面，鐵板與開挖面之間的間隙也有施作CCP水泥漿，防止土壤中孔隙水滲出影響土壤穩定。

    另外，本案施工工法及地質條件，若於地下室注滿水來穩定地基，將使地下室開挖面土壤軟化，造成開挖面崩塌的危險，並不適合。

    至於歐陽霆指出莊敬六路出現裂縫擴大為3.5公分，豐邑機構表示，這部分僅位於坍塌沉陷區域前後範圍，裂縫位置位於該社區地下室與無地下室交界處，主要因為坍塌沉陷及事發後未立即回填所致，此範圍以外裂縫並無擴大情形。微型樁一般為結構體基腳不穩定的補強措施，沈陷區域並無構造物需要補強，而且沉陷區域經管線修復後，工地已採用控制性低強度混凝土材料（CLSM）確實回填完成，並無假修復不確實的情事。請民眾放心。

    民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，公布照片質疑「豐采520」案地下室6層只用薄弱的鋼板角鐵和沙包做擋土牆。（歐陽霆提供）

    民進黨新竹縣議員歐陽霆今（25日）在議會質詢時，公布照片質疑「豐采520」案地下室6層只用薄弱的鋼板角鐵和沙包做擋土牆。（歐陽霆提供）

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