緊鄰竹北「天坑」的社區開會 楊文科做出4決議

緊鄰莊敬六街坑洞的社區住戶今晚開會，縣長楊文科（中）接獲縣議員邱靖雅和竹北市十興里長毛振福反應社區的需求後，漏夜召集工務處等單位開會協調，並做出4項決議回應住戶。（竹縣府提供）

2023/05/19 23:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁莊敬六街上月道路坍塌，被縣府勒令停工，昨天又因擅自施工，縣府再喝令豐邑建設竹縣4建案全面停工；緊鄰坑洞的社區住戶今（19日）晚開會，縣議員邱靖雅和竹北市十興里長毛振福隨即向縣長楊文科反應社區的需求，楊則漏夜召集工務處等單位開會協調，做出4項決議回應住戶。

竹縣府今晚表示，會後，楊縣長已把4項決議通知豐邑建設，要求豐邑做到，4決議分別為：

第一：要求豐邑建設同意由十興里里長辦公室統籌協調，另外找一家住戶同意的公正廠商做監測，經費由豐邑建設負擔。

第二：損鄰事件確實列管，未來沒達到和解就不核發使用執照，同時在使用執照核發前將作鄰房損害鑑定，作為賠償依據。

第三：豐采520工地及周遭必須持續做安全監測，至少做到完工為止。

第四：產生坑洞的莊敬六街道路部分，經縣府專案小組審議認定確有需要時，須加做CCP地質改良，強化道路安全。

請繼續往下閱讀...

楊文科表示，豐邑建設目前仍全面停工中，今天所提交的搶險計畫縣府與專案小組會以最嚴格態度審核，但民眾安全是最重要的，社區住戶心情一定很擔憂，因此他透過民意代表和里長了解內容，就是要第一時間了解住戶需求，也隨即與縣府團隊開會，立即做出決議通知豐邑建設照辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法