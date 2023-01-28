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    同框阿里山小火車超美！Tiffany藍百年竹崎車站 春節吸遊客朝聖

    百年竹崎車站呈現蒂芬妮藍色調的木造站體，顯得更加亮眼。（記者丁偉杰攝）

    百年竹崎車站呈現蒂芬妮藍色調的木造站體，顯得更加亮眼。（記者丁偉杰攝）

    2023/01/28 17:34

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有百年歷史的嘉義縣縣定古蹟竹崎車站於2021年完成整修，蒂芬妮藍（Tiffany Blue）色調的木造站體，顯得更加亮眼，目前展出「一崎．一會」影像展，訴說鄉土記憶與情感，農曆春節期間吸引遊客朝聖。

    竹崎車站原建造於1910年，是林鐵平地段的最後一站，也是林鐵的登山起點，在1952年曾經整修改建，成為今日所見的模樣，具有濃厚的日本風味。

    阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，竹崎車站主體以阿里山檜木為木構架，牆面使用台灣傳統建築工法「編竹夾泥牆」之構法，富含建築特色，早年是阿里山林木資源輸送帶的一環，也是物資匯流之處，具鐵道文化特殊價值，目前為嘉義縣縣定古蹟；竹崎車站本體，作為過渡的場域，景物變換，揭示著人與人間的一期一會。

    「一崎．一會」除展出林鐵及文資處歷時一年多時間完成的圖書文獻清查成果，還有竹崎鄉立圖書館、在地耆老與攝影愛好者提供的展品。「車站風光」、「周邊遺跡」、「人與車站」、「橋樑之繫」、「火車影像」、「文書珍藏」六大類展區，蒐集早期車站尚無擴建木製候車月台的影像、各時期的牛稠溪橋及已燒毀的15號蒸機行經車站等珍貴畫面，還有日治時期邊框印有細膩花紋的林鐵明信片、舊車票等，深具歷史感。

    來自台北的陳姓民眾說，過年帶全家老小到阿里山走春，下山後順道一遊竹崎車站，蒂芬妮藍色調的站體顏色相當特別，全木造車站充滿古色古香，影像展可欣賞到竹崎沿線四季風貌的珍貴影像等，這趟鐵道體驗真是不虛此行。

    周恆凱說，為完善竹崎車站整體工程，林鐵及文資處正辦理「竹崎站長宿舍整修工程」規劃設計案將於5月完成，預計明年8月完成整修，將標租活化空間，同時規劃百年柴油蒸機SL-21行駛嘉義至竹崎路段，讓遊客體驗老火車頭運轉的魅力。

    農曆春節期間，竹崎車站吸引遊客朝客。（記者丁偉杰攝）

    農曆春節期間，竹崎車站吸引遊客朝客。（記者丁偉杰攝）

    竹崎車站是全木造車站，古色古香。（記者丁偉杰攝）

    竹崎車站是全木造車站，古色古香。（記者丁偉杰攝）

    「一崎．一會」影像展呈現竹崎車站過往的風光。（記者丁偉杰攝）

    「一崎．一會」影像展呈現竹崎車站過往的風光。（記者丁偉杰攝）

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