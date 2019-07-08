阿里山林鐵 文化部公告為全國首處「重要文化景觀」

2019-07-08 22:34

〔記者陳璟民／嘉義報導〕嘉義之光，再添一個！日治時代，為伐木運輸而生的阿里山林業鐵路，去年3月經台北藝術大學建築與文化資產研究所所長黃士娟研提「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，爭取文化部登錄「重要文化景觀」，歷經年餘文資審議，獲得通過，摘下全國首處「重要文化景觀」榮銜，明午由文化部長鄭麗君到林鐵本線竹崎車站，公開公告並授證給相關機關。

文化資產保存法第3條中，將文化資產分為有形、無形兩大範疇，有形文資又有9大類別，「文化景觀」便是其一，是指人類與自然環境經長時間相互影響所形成具有歷史、美學、民族學或人類學價值之場域。

黃士娟說，文資法原列的文化景觀，由地方政府文資審議指定，文資法3年前修正通過，增列「重要文化景觀」，由文化部文資審議指定，很高興提報「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，能從地方級的文化景觀，升格為我國第一個國家級的「重要文化景觀」。

黃士娟表示，我國三大林場首先是位於嘉義縣的阿里山林業，透過阿里山林鐵將木材運到山下的嘉義市，加工輸出各地使用，所以「阿里山林業暨鐵道文化景觀」具有跨縣市的特點，跟多數文化景觀在單一縣市內有所不同。

黃認為，林鐵相關產業與文史發展，在我國林業史、鐵路史與相關技術面、產業面，深具代表性，將之升格為重要文化景觀，身分比較匹配，也能以國家級接軌推動林鐵登錄為世界遺產潛力點。

此一公告及授證儀式，明天中午11點20分在縣定古蹟、林鐵竹崎車站進行到12點半，現場展示火車三角線調頭展示、安排站區導覽解說等，預料會有鐵道迷趕來見證這一榮耀時刻。

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