百歲林鐵國寶重見天日！ SL-32蒸汽火車頭運回竹崎車站

2019-06-20 16:38

〔記者王善嬿／竹崎報導〕阿里山林業鐵路編號SL-32蒸汽火車，1998年撥借給嘉義縣竹崎鄉公所，一直都放在竹崎親水公園靜態展示，相隔21年，今天由阿里山林業鐵路及文化資產管理處出動25名人力，先後使用吊車、拖板車將蒸汽火車頭及車廂分次吊掛到火車拖板上，再由柴油機關車拖運到竹崎車站，明天重返阿里山林鐵車庫整理外觀，近10名鐵道迷沿途攝影紀錄這歷史的一刻，高呼：「百歲蒸汽機車頭重見天日了！」

阿里山林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱說，SL-32蒸汽火車未來規劃放在竹崎車站陳列，不過，竹崎車站及周遭景觀今、明年施工，因此先走鐵道拖回車庫園區整理外觀。

竹崎鄉公所觀光文化課長古月華說，竹崎親水公園進行水環境景觀工程，本月10日起封園，而阿里山林鐵及文化資產處也表達爭取將林鐵納入世界遺產，希望將公園內的林鐵蒸汽火車回歸竹崎車站，未來親水公園大門將打造新的入口意象、廣場。

中華民國鐵道文化協會監事許乃懿說，阿里山林鐵目前有6部由美國萊馬公司製造的SHAY機車頭，18公噸的14、16號及28公噸的21、22、28、32號，其中，超過百歲的32號機車頭，早年用於嘉義站到阿里山車站路線，因為更換為柴油機關車，就沒再運轉使用，期待經過整理，可讓蒸汽火車恢復動態行駛。

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