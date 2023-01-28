PTT線上人數突雪崩 大批網友被強制登出 網洗版砲轟

批踢踢實業坊（Ptt.cc）日前公告，將於本月29日進行聯絡信箱驗證，但今晨大批使用者卻突被強制登出，許多用戶雖嘗試填寫聯絡信箱進行驗證，卻遲遲未收到驗證信，或是在輸入認證碼時出現問題。（圖擷自手機畫面）

2023/01/28 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕批踢踢實業坊（Ptt.cc）日前公告，將於本月29日進行聯絡信箱驗證，但今晨大批使用者卻突被強制登出，許多用戶雖嘗試填寫聯絡信箱進行驗證，卻遲遲未收到驗證信，或是在輸入認證碼時出現問題，網友氣得湧入PTT的臉書粉專洗板痛罵「爛透了」、「好不容易收到認證碼，結果輸入一半又斷線！」

PTT於23日曾發布公告，指批踢踢在2年前新增了「聯絡信箱」的功能，該信箱可以用來重置密碼以取回帳號，然而至今仍有許多使用者尚未填寫。有鑑於此，批踢踢將於1月29日，一次性的邀請所有使用者填寫「聯絡信箱」。若先前已經填寫過，將會需要再次確認並填寫能夠長期持有的信箱。並建議填寫能夠長期持有，並定期查看的信箱，否則一旦失去填寫的聯絡信箱，像是被機構或學校收回，將可能永遠失去批踢踢帳號。

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但今（28日）晨突有許多使用者被強制登出，有些網友雖有先填寫聯絡信箱，但也出現一直沒收到驗證信，或是在取得認證碼要輸入時，又遇到斷線或是無法順利登入的情況，為此許多網友湧入「批踢踢實業坊（Ptt.cc）」的臉書粉專發文底下洗板砲轟，怒嗆「等到可以正常收驗證碼再公告吧！與其這樣等 不如來去逛低卡（DCARD）」、「我就看是獵人先復刊，還是我先收到認證碼」、「不知道80歲前能不能收到驗證碼」、「大過年的半夜全面強制重新認證，結果手機介面超難用，認證信等半天等不到，等到了又說認證碼錯誤」。

也有網友建議「手邊如果沒電腦建議用兩台device來操作，只有一支手機切換畫面很容易斷線要重新拿認證碼。」、「啊不就記憶力不錯13碼用背的，不然手機切換畫面會斷線是要怎麼認證」。

在PTT上也有部分順利登入的網友發文表示「明明就認證過了還他X的什麼要再次認證，我明明就是用我大hinet的信箱竟然會收不到信」、「大概從半夜兩點多開始認證，重試了好幾次一直沒收到認證信，剛（上午7點多）打開信箱... 消失的認證信一次到位」、「你各位現在能上站的，484勝利組，一起去刮一波台彩」，也有網友轉貼之前公告29日才會進行驗證質疑「結果28日就更新了」、「要不要出來道歉啊」。

PTT於23日曾發布公告，指批踢踢在兩年前新增了「聯絡信箱」的功能，該信箱可以用來重置密碼以取回帳號，然而至今仍有許多使用者尚未填寫。有鑑於此，批踢踢將於1月29日，一次性的邀請所有使用者填寫「聯絡信箱」。（圖擷自PTT）

今晨大批PTT使用者突被強制登出，許多用戶雖嘗試填寫聯絡信箱進行驗證，卻遲遲未收到驗證信，或是在輸入認證碼時出現問題，網友氣得湧入PTT的臉書粉專洗板痛罵。（圖擷自臉書）

今晨大批PTT使用者突被強制登出，許多用戶雖嘗試填寫聯絡信箱進行驗證，卻遲遲未收到驗證信，或是在輸入認證碼時出現問題，網友氣得湧入PTT的臉書粉專洗板痛罵。（圖擷自臉書）

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