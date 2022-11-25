打卡拍一波！東勢客家文化園區滿園花開 冬日賞花正當時

東勢客家文化園區打造「植栽景觀亮點計畫」，讓文化園區景觀煥然一新。（記者張軒哲攝）

2022/11/25 16:49

〔記者張軒哲／台中報導〕山城冬日賞花正當時！台中市政府客委會於東勢客家文化園區打造「植栽景觀亮點計畫」，文化園區景觀煥然一新，花團錦簇與後方大雪山、鳶嘴山壯麗山景相襯，白晝與黑夜各有風采，吸引遊客打卡拍美照。也讓下個月參觀台中國際花毯節的遊客順道暢遊東勢。

東勢客家文化園區位在東勢街區，以舊東勢火車站改建，是東豐綠廊終點站，假日遊客如織，許多騎自行車遊客在此停歇，到周邊的小吃店品嘗麵食。為了讓園區景緻隨著季節遞嬗有所變化，讓遊客一再回訪。市府客委會主委江俊龍說，原東勢車站月台旁廣場種植混色玫瑰花、合歡花，文化館後方河階廣場則種有四季草花，分別為粉色四季海棠、紫色矮牽牛、紅色一串紅、黃色萬壽菊，大草坪區域目前也正進行波斯菊花籽播種養護，年底前陸續綻放新開；同時配合耶誕佳節，應景植栽美化，聖誕紅、白雪木等花團錦簇、美不勝收。

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遊客近期到訪東勢，除了遊逛客家園區，可騎鐵馬於東豐自行車道綠蔭廊道乘風，漫步駐足文化園區與台中客家故事館，品味客庄街區美食，徜徉歷史文化場域，也可順遊林業文化園區，來趟感官體驗微旅行。

配合12月3日至18日在新社舉辦的「2022台中國際花毯節」，遊客除了到新社賞花，也可串聯石岡水壩、谷關溫泉風景區等山城地區景點，安排一日或兩天一夜小旅行；台中市客委會指出，配合花毯節舉辦「宜居台中．客來紓樂」活動，邀請台中市客家社團、台灣竹樂團、阿比百樂團等文化團體在花毯節現場展演，活動精采可期，歡迎民眾聆賞。

東勢客家文化園區週邊綠意盎然，是東勢散步賞花好去處。（記者張軒哲攝）

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