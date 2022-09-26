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    新竹縣電競嘉年華暨科學市集 10/1體育館登場

    年近70歲的新竹縣議員鄭美琴在電競遊戲體驗中率先嘗試飆速的快感。（記者黃美珠攝）

    年近70歲的新竹縣議員鄭美琴在電競遊戲體驗中率先嘗試飆速的快感。（記者黃美珠攝）

    2022/09/26 18:02

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣這個週末的2天假期將會很「電競」！今天下午副縣長陳見賢親自啟動首屆「新竹縣電競嘉年華暨科學市集」活動，預計週六、10月1日起連續2天在新竹縣體育館登場，不僅有全國「高校盃電競錦標賽」，還有國內11家知名品牌共同策展的「電競遊戲體驗」。

    另外會場一隅的「電競遊戲體驗區」內，由矽統科技提供的沉浸式虛擬直播攝影棚，讓站在虛擬攝影棚內的玩家，可以跟電腦中虛擬的太空人在平行時空中同框對戰，也因為有趣而吸引不少人圍觀。

    陳見賢說，電競是當前很有潛力的產業，發展得好可以啟動未來能養成更多像是新竹縣電競好手曾浩鈞般，跟美國知名電競隊伍100 Thieves佰盜隊簽約而進軍美國，投入職業賽的「台灣之光」。

    立委林為洲也說，電競所用的電腦、螢幕、聲卡、繪圖卡完全不一樣，是個加值型、在台很有競爭力的產業鏈。

    縣府表示，這次活動有3大元素亮點，首先就是跟電子競技運動無縫接軌，會場邀請11家知名品牌共同策展的「電競遊戲體驗」、打造趣味科普城市，其次就是把科學融入生活的20攤「科學市集」，以及啟動電子競技運動領航者培育的「高校盃電競錦標賽」。

    這個活動名稱主題命為「箐Power玩起來」，把新竹縣的「竹」字跟青年的「青」字合起來，象徵竹縣青年玩出青能量，結合親子和青少年互動，由陳見賢等用點燈的儀式，代表點亮新竹縣的電競無限未來。

    2天活動中，備受矚目的全國高校盃電競錦標賽將在現場透過大螢幕轉播複賽跟決賽的即時賽況，一起享受刺激的電競爭霸戰。並規劃有闖關遊戲以串連「電競遊戲體驗」、「科學市集」2大元素。

    只要在電競及科學體驗完成後蒐集指定印章，即可兌換限量紀念品與抽獎券，每天活動結束前會抽出總價值6萬元以上的好禮，現場還有文創手作攤位跟胖卡美食，滿足來客不一樣的需求。

    新竹縣副縣長陳見賢（中）跟中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮（右）、國立清華大學跨領域科學教育中心教授戴明鳳（左）一起點亮本週末登場的「新竹縣電競嘉年華暨科學市集」活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中）跟中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮（右）、國立清華大學跨領域科學教育中心教授戴明鳳（左）一起點亮本週末登場的「新竹縣電競嘉年華暨科學市集」活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中）跟中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮（右）、國立清華大學跨領域科學教育中心教授戴明鳳（左）一起點亮本週末登場的「新竹縣電競嘉年華暨科學市集」活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中）跟中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮（右）、國立清華大學跨領域科學教育中心教授戴明鳳（左）一起點亮本週末登場的「新竹縣電競嘉年華暨科學市集」活動。（記者黃美珠攝）

    在電競遊戲體驗區，由矽統科技提供的沉浸式虛擬直播攝影棚，讓站在虛擬攝影棚內的玩家，跟電腦中虛擬的太空人在平行時空同框對戰。（記者黃美珠攝）

    在電競遊戲體驗區，由矽統科技提供的沉浸式虛擬直播攝影棚，讓站在虛擬攝影棚內的玩家，跟電腦中虛擬的太空人在平行時空同框對戰。（記者黃美珠攝）

    在電競遊戲體驗區，玩家透過矽統科技的沉浸式虛擬直播攝影棚（左）跟電腦中虛擬的太空人在平行時空中同框。（記者黃美珠攝）

    在電競遊戲體驗區，玩家透過矽統科技的沉浸式虛擬直播攝影棚（左）跟電腦中虛擬的太空人在平行時空中同框。（記者黃美珠攝）

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