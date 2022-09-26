09/26 各報重點新聞一覽

過去三年全國都更案核定件數二五六件，主要集中在六都，雙北市占比近八成。（資料照）

2022/09/26 06:50

自由時報

6成縣市都更 連3年掛蛋

根據內政部最新都市更新發展計畫（二○二三到二○二六年），過去三年全國都更案核定件數二五六件，主要集中在六都，雙北市就貢獻二○四件、占比近八成，但廿二縣市中有十三個、近六成是連三年掛蛋。

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新北市長選舉 本報民調 侯友宜51.96% 林佳龍21.74%

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年底選戰升溫，民進黨徵召前交通部長林佳龍挑戰競逐連任的新北市長侯友宜，在藍綠對決局面下，林積極發動攻勢，力求提高勝選機率。不過，本報最新民調顯示，侯支持度為五十一．九六％、林廿一．七四％，雙方相差卅．二二個百分點，另有廿四．○七％選民尚未決定、二．二四％拒答，林佳龍陷入苦戰。

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偷下載機密 被調查還滅證 中科院技術師判刑8月

國家中山科學研究院系統發展中心技術師彭禹誠，擅自下載包括雄風飛彈等機密檔案到個人資料夾，彭男被調整職務且停權調查期間，卻趁一名工程師未登出管理者帳號且暫離，將已被檢調保全的資料夾內檔案全數刪除，犯後毫無悔意，桃園地院依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪，將彭男判刑八月。

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聯合報

跨濁水溪 藍綠交鋒

二○二二大選決戰，明天進入倒數六十天。藍綠昨天在濁水溪以南隔空交鋒，民進黨府院黨大軍集結藍營執政的雲嘉，訴求「中央地方一條心，建設才有得看」；台中市長盧秀燕首場外縣市輔選為國民黨台南市長參選人謝龍介加持，前總統馬英九在台南輔選時批評，民進黨自稱台灣經濟廿年來最好，是「最會自我感覺良好」的政府。

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幼兒托育費漲 加碼補助被吃掉

蔡英文總統推動「零至六歲國家一起養」，上月起補助調高一千五百元，但六都中有四都跟進調高收費天花板，僅台中和高雄未調。家長感嘆政府提高補助卻被漲價和通膨吃掉，甚至還要倒貼。民團質疑，「政府補多少、業者漲多少」，中央補助根本沒進家長口袋。

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中國時報

2023年補助地方創新高 突破5558億元

中央政府2023年補助地方財源分配結果出爐，由財政部規畫的中央普通統籌分配稅款編列3412.3億元，年增13.6％，加計主計總處分配的一般補助款，總額達5558.5億元，是歷年最高。但是國民黨立委曾銘宗認為，所謂財源分配，根本是中央集權又集錢，很容易藉由補助款來主導地方建設，令人擔心縣市因不同政黨執政，中央對其補助有「顏色差別」！

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過期報銷疫苗約12億元 高端占5億元

新冠疫情去年5月爆發時，疫苗一劑難求，但據疫情指揮中心統計，至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公帑約12億元，其中，高端疫苗報銷逾5億元，高居各品牌疫苗之首。專家質疑，疫苗有剩可以送，政府為何直接報銷？民脂民膏，政府如此浪費納稅人的血汗錢，應交代原因。

詳見過期報銷疫苗約12億元 高端占5億元。

新北市長選舉，本報最新民調顯示，侯友宜支持度為五十一．九六％、林佳龍廿一．七四％。（資料來源：本報民調）

國家中山科學研究院。（資料照）

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